上任至今極力淡化、幾乎不提…蔡總統登太平島？專家：機會低

蔡英文總統是否該視察太平島，成了朝野爭議話題。學者多半認為，站在主權國家立場，對權利聲索應該積極，元首在領土主權議題表態更有凝聚人心效果，但以蔡政府過去對南海議題極度淡化的作風，此時要求總統前往太平島，成行機會很低；至於立委前往太平島考察，歷屆都有前例，應予肯定。

政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟表示，自己擔任國防大學政戰主任時，日本前防衛大臣森本敏來訪，森本談到日本領土面積全球第六十二名、加計經濟海域就變成第六名的談話，讓他至今印象深刻。他說，經略海洋應是各國重要目標，但蔡總統除了上任之初曾對國際仲裁認為太平島是「礁」非「島」表示異議，此後幾乎提都不提，儼然置身事外。在這種極力淡化、弱化，甚至退縮情況下，要她下決心前往，可能性實在不高。

胡瑞舟說，我方應記取太平島仲裁的教訓，對東沙島好好經營，確保其「島」地位。他認為，南海諸島既是國土防衛問題，也是國土安全問題；後者由具備執法身分的海巡負責，前者應該由國軍負責。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，總統前往中華民國有效治理的領土，有一定象徵意涵，太平島更可說是台灣參與南海問題的入場券。

以當今局勢，總統前往不至於遭遇真正安全威脅，至於所謂「惹火美方」，應不如想像嚴重。例如中共近日在黃岩島等爭議採取強勢動作，我方對南海問題發聲，對美方而言反而可對中共發揮一定牽制效果。

政大外交系主任吳崇涵說，領土是國家意識的代表，一般政府不管是何種體制，對守護主權態度都很堅定。甚至常出現所謂「圍棋效應」，就是領導人藉由強調領土主權替自己加分，凝聚國內支持度。然而，目前看來，蔡總統卸任前應該不會積極表態，而會將問題留給賴政府。