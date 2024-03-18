聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷眼集／扁的低調 他的微笑 永遠成謎
三一九槍擊案對許多年輕世代來說可能是件陌生的案子，但該案之曲折，堪比美國總統甘迺迪遇刺案；差別在於前總統陳水扁和前副總統呂秀蓮雖然中彈皆逃過一死，被認定為槍手的陳義雄卻離奇死亡。檢警宣稱完成槍擊案調查，但多年來仍難讓大眾信服。
當年警方以彈追槍、以槍追人，但從未尋獲犯案槍枝；對於槍枝來源，全來自陳義雄姊夫黃維藩的口供，但黃曾翻供說，給陳義雄的子彈非槍擊案中射出的子彈。另外，警方雖透過監視器指認陳義雄出現在射擊熱區，但從未有目擊者看見陳義雄在案發時站在熱區上。
警方認定陳義雄犯案動機是對扁政府執政不滿，造成財務狀況不佳而心生歹念；陳水扁在國史館「總統訪談錄」中也持此觀點。但這樣的犯案動機卻嫌薄弱，因為，真有人會因為政治立場不同、際遇不好就開槍狙擊國家元首？再加上水性不差的陳義雄，案發十日後陳屍台南安平港，更讓案情被打上一個大大問號。
當年挨子彈的陳水扁認為「這件事還有什麼好懷疑的」，此事迄今懸而未決讓他覺得不可思議，對於被誣陷「自導自演」更是不可承受之重。但值得玩味的是，此案攸關陳水扁連任總統，堪稱他八年執政重大轉折，在國史館四大本訪談錄中，他僅用大約兩頁篇幅交代；對照另位中彈當事人呂秀蓮年年喊冤、要求重新偵辦查出真凶，陳水扁的低調避談恐更難免「此地無銀三百兩」揣測。
此案在當時選戰激情中還夾藏太多政治操作。例如，當時總統府秘書長邱義仁那抹「神祕微笑」，是讓此案歷經多年依舊能成為茶餘飯後談資的重要因素。只是，距離案發時間愈來愈遠，就算重啟偵辦，恐也是「信者恆信」的歷史懸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言