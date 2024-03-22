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1歲童遭虐死案 北檢提訊劉姓保母胞妹

中央社／ 台北22日電

涉嫌虐童案的劉姓保母胞妹（中）。記者房荷庭攝影／報系資料照
涉嫌虐童案的劉姓保母胞妹（中）。記者房荷庭攝影／報系資料照

台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童，台北地檢署今年1、2月間先後聲押劉女及胞妹獲准，為釐清犯罪細節，檢察官昨天提訊劉姓保母後，今天上午另提訊劉女胞妹，比對相關供詞。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，3月間向法院聲請延長羈押2個月獲准。

檢警過濾相關證據後，發現劉女胞妹涉案，2月26日另約談劉女胞妹到案，訊後認為劉女胞妹涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，台北地方法院裁定羈押禁見。

此案爆發後，社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。為保全證據，台北地檢署13日指揮台北市警察局文山二分局兵分多路搜索，並約談兒福聯盟陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。

檢察官為了進一步釐清案情，昨天提訊在押劉姓保母，訊問到傍晚結束後，深夜與涉貪被裁定羈押禁見的國民黨台北市議員陳重文等人一同搭囚車回看守所。

檢察官加快偵辦腳步，今天上午另提訊在押的劉女胞妹，進一步比對與劉姓保母的供詞，目前仍在偵訊中，預計訊問結束後還押看守所。

保母 虐童

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