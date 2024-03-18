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追悼疑遭虐死1歲童活動 新北盼痛心事件勿再發生

中央社／ 新北18日電

1歲男嬰疑遭台北市保母虐死，有人發起至雙北市府及衛生福利部等地獻花追悼活動，新北市長侯友宜對此表示，這是痛心的事件，「不希望這個事情再發生」。

1歲男童疑遭保母虐死案引發社會譁然，有人以「愛孩子的家長」名義，號召民眾在3月17日、3月31日和4月7日，一起準備卡片及鮮花，寫下「剴剴對不起」，再貼在台北市政府和新北市政府前的指定位置，共同悼念逝去的小生命。

發起人在臉書（Facebook）貼文表示，行動目的是要求政府正視兒虐問題，嚴懲殺童凶手。

新北市府大樓追悼活動有人獻花，也有人貼卡片，有些寫著「…希望你已化作天堂裡快樂幸福的小天使...希望政府及社會能有進步，讓兒虐不再...」，也有人留言表示，壞人總是被輕判「希望司法給予公平審判」。

台北市政府門前的請願專區一角，也有民眾自發「剴剴對不起」悼念擺設，有鮮花、玩具、卡片，寫著「我們都是你的靠山」、「把悲傷留給我們，帶著祝福去投胎」等，以及要求政府重視兒虐、嚴懲殺童凶手，點名雙北市府負責。

新北市長侯友宜今天在新店行政園區舉辦113年市長行動治理座談會議─新店區前，接受媒體聯訪，媒體詢及民眾自發性到雙北市府獻花悼念疑虐童致死案被害人的問題，侯友宜表示，這個事件真的是一個痛心的事件，「我不希望這個事情再發生」。

新北市社會局局長李美珍表示，對於小生命的離去，萬分不捨，市府會不斷深刻反省跟檢討，一定要做得更多，盡最大的努力守護孩子的安全。

新北市秘書處表示，市府大樓不像北市有明顯告示民眾請願區，但規劃地點在西側水舞區，雖然這項追悼活動未經申請，市府仍表尊重，暫不會清除。

保母 虐童

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