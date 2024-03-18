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再爆2兒虐？ 北市：不應直接定調

聯合報／ 記者沈能元蕭雅娟周嘉茹朱冠諭林麗玉／連線報導

台北市發生一名女嬰染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。圖／本報資料照片
台北市發生一名女嬰染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。圖／本報資料照片
台北市關愛之家六個月大男嬰感染諾羅病毒送醫不治，雖身體無外傷，但因過去幾年沒有感染諾羅病毒致死案例，警方獲報後報請司法相驗釐清死因，北市府也依「重大兒少保護事件」通報。另名一歲兩個月大女童，意識模糊被送到關愛之家求助，送醫治療後病況趨穩，初判感染諾羅病毒，但因身體有多處不明瘀青，且體重不足，院方通報為疑似兒虐事件。

台北地檢署已完成死亡男嬰相驗，將擇日安排剖驗進一步釐清死因；住院中的女童生母原受聘在宜蘭的印尼籍監護工，去年二月四日失聯，生父也是失聯移工，平日由生母女性友人照顧，由於她也是失聯移工，擔心身分曝光而把女童送到北市關愛之家求助後就逃逸，警方昨晚已找到女童照顧者及女童生父，女童照顧者表示女童傷勢有自行抓傷，也有跌落搖床造成，警方正漏夜釐清是否為兒虐事件。

桃園市政府指出，女童生母若無法尋獲，生父也不詳，地方社政單位將依據中央「辦理無國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」，幫助案童取得無國籍外僑居留證，提供安置就養、就學、健保就醫等照顧。

兩件通報個案都為外籍移工子女，衛福部次長李麗芬昨表示，若地方政府確認為兒虐事件，將邀請勞動部、內政部移民署開會，避免類似事件發生。北市府相關人士指出，兩案都是北市醫院收治外地幼童，中央用「北市兒虐」定性並不妥當，個案是逃逸移工子女，涉及移工管理及嬰幼兒無國籍的「人球問題」，中央部會必須正視，若直接定調兒虐，不處理背後結構問題，「那就是內行人說外行話，推責任就推得太明顯了」。

衛福部保護司長張秀鴛說，北市社會局通報兩案為疑似兒虐事件，先由地方政府行政調查，若確定是兒虐事件，由地方召開相關會議，會後兩周內將報告送至衛福部，衛福部收到報告後將進一步檢視是否涉及全國系統性問題，若有則召開重大兒虐檢討會議。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，六月大男嬰十五日上午腹瀉被送至診所就醫，醫師診斷為病毒性腸胃炎，拿藥後返回關愛之家。當天下午四時洗澡、喝奶後睡覺，下午五時男嬰臉色差緊急送醫，但疑似到院前死亡，醫院為求慎重，報請檢察官司法相驗。

曾淑慧說，過去幾年並沒有感染諾羅病毒致死個案，男嬰死亡是否與諾羅病毒有關，相關單位正在釐清；臨床顯示，諾羅病毒傳染力很強，對一般民眾不會造成嚴重疾病，但幼童、年長者、免疫不全等族群感染後，如病情嚴重，脫水、電解質不平衡，可能造成死亡，只要適時適切補充水分及電解質，絕大部分能自然康復且少有後遺症。

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