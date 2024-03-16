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藍提修法 兒虐致死最重判死
兒虐致死案件再發生，國民黨昨天提出加強保母常態評鑑、提高兒虐刑責具體方案，國民黨立委黃健豪表示，國民黨立院黨團已提出加重刑責修法，過去兒虐適用刑法二八六條，最高刑期是無期徒刑或十年以上有期徒刑，但兒虐致死刑期不應比普通殺人罪還輕，應屬刑法二七一條的殺人罪，最高刑期為死刑。
國民黨文傳會主委李彥秀、立委黃健豪、張嘉郡及國民黨發言人楊智伃昨舉行記者會關注這起虐童致死案。李彥秀表示，受虐的剴剴離世三個月訊息才爆出消息，三個多月來都沒召開重大兒虐相關檢討會議，衛福部各司各掃門前雪，看不到政府在哪裡？
李彥秀表示，這次案件凸顯許多問題，首先是社工缺額，進用不足，工作負擔大，社工的留任也非常困難，惡性循環下，造成社會安全網通報無法達到原來的目的。
更重要的是保母評鑑制度，李彥秀指出，母法中只有輔導跟檢查，沒有更公開的評鑑制度，讓家長難以找到好的托育保母，建議要有更公開完整的保母評鑑制度，讓有需要的家長可以看得到找得到，這是接下來應該要處理的方向。
黃健豪表示，這次兒虐事件看到國家對兒少保護預防不足，事後懲戒方面，國民黨團已提出加重刑責修法，過去兒虐適用刑法二八六條，最高刑期是無期徒刑或十年以上有期徒刑，但兒虐致死刑期不應比普通殺人罪還輕，應屬刑法二七一條的殺人罪，最高刑期為死刑。
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