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兒權會探視 剴剴阿嬤自責淚崩
一歲男童剴剴疑遭保母虐死，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君前晚探視剴剴阿嬤，事後轉述對方精神渙散、強忍情緒，最後淚水忍不住潰堤。她說，會保護阿嬤不讓她曝光，未來若有對外表達需求，自己與犯罪被害人保護協會律師都會幫忙。
王薇君昨在臉書提到，「昨晚抱著哀慟啜泣不已的妳，給妳溫暖，承諾失神又虛弱的妳，我的肩膀讓妳靠」。她說，看著剴剴阿嬤雙手緊握瀕臨崩潰，卻強忍著情緒，她對阿嬤說「難過想哭就哭，沒關係的，妳要哭出來不用忍。」阿嬤瞬間哭出聲來。
王薇君表示，前天探訪剴剴阿嬤時，她幾乎沒有四個字以上的談話，整個人精神非常渙散，沒吃沒睡，就是哭。她知道阿嬤的情緒需要出口，哭完確實是好一點，她也比較安心。
「剴剴走了，阿嬤很自責。」王薇君跟阿嬤分享自己某次到南部為一位受虐兒開庭，如何在法庭上痛罵凶手，要讓阿嬤知道「今天讓妳依靠的肩膀非常強悍。」不過她也透露阿嬤自己沒錢、沒能力照顧孫子，才導致這樣的結果。
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