居托中心未明確規範 專家：托育專法難補破網

男童遭保母虐死，各界關注應如何防範惡保母。示意圖／聯合報系資料照 男童遭保母虐死，各界關注應如何防範惡保母。衛福部長薛瑞元日前提出，要藉由從兒少權法獨立而出的兒童托育服務法防治兒虐。該法衛福部版本草案經衛福部社家署研擬後，已於去年對外預告。不過，專家點出，草案中未對掌管保母品質的縣市居家托育服務中心，做出明確規範，難達到提升保母品質效果。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，居托中心被視為保母安全以及托育品質的「守門人」，也是第一道防線，保母要取得資格，各縣市的居托中心需派員到保母家中審查環境、個人健康證明、良民證等，再由中心出示報告給地方社會局，經核准發給執業登記。

黃喬鈴表示，但現行托育專法草案中，並未把協助媒合或是審查托育人員的居托中心業務內容，做強制性規範，草案中都是以居托中心「得」做哪些業務，並未將規範拉升到「應」做哪些業務，導致各縣市的居托中心的業務項目不一，也使各縣市發給執業登記的保母品質不一。

以這次受虐男童「剴剴」為例，除了兒盟的出養社工外，其保母所在的台北市文山區居托中心也需定期訪視。根據台北市社會局提供給台北市議員的時序表，去年九月廿六日居托中心社工曾前往訪視，並在訪視報告表示剴剴無法自然地融入托育地。不過，居托中心未再追蹤，再次接到訊息時，就是剴剴已死亡，也使得居托中心及社會局是否善盡監督之責受到質疑。

銘傳大學犯罪防治學系副教授戴世玫表示，托育專法草案，雖加嚴保母考照率，但此舉難提升照顧品質，而保母照顧能力極佳，也不代表保母不會犯罪。兩者無法一併討論，若要預防保母犯罪，現行的托育中心或是保母住所，監視器的設置並沒有第三方的監管措施，每當兒虐事件爆發，都會發現監視器永遠都是壞的，也讓設置監視器的要求，未能達到預防犯罪或是嚇阻的效果。

戴世玫認為，社會面對嚴重兒虐事件，總是高度討論後不了了之，兒虐事件是一而再、再而三發生，家長對托育的恐懼，及保母品質的不信任，只會愈來愈嚴峻。為什麼幼教或托育人員會高度發生「照顧致死」案件？若要防堵事件再發生，得釜底抽薪找出問題本質，才能找到解方。