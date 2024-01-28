只剩一個腳步寬！ 肉腳練功前進「五分山迷途」虛驚一場 連接淡蘭古道中路觀賞山海美景

[ 路線資訊 ]四腳亭車站＞粗坑口路登山口＞碇內尖山＞龍門山＞五分山西峰＞五分山＞五分山步道＞頂子寮山＞淡蘭古道中路＞平溪煤礦博物園區＞十分車站

[ 四腳亭出發 ]想起在網路上看過的照片，那是一張從五分山上取景的佳作，蜿蜒的之字形公路，像蛇一樣反覆彎曲堆疊，躺臥在山坡上的雪白芒花堆裡。於是，規劃了上五分山行程，想抓住芒草季的尾巴，賞景之餘順便撿一個小百岳。前往五分山，最省力的方式是開車，下車後只需要爬升30公尺就可以攻頂，但這樣好像沒有爬山的樂趣。所以我計畫從四腳亭車站出發，走碇內尖山、龍門山，到五分山西峰，這條路線在魯地圖內，也被標註為「台北天際線非原版支線」，是前輩們開闢整理過的山徑。離開五分山後，走五分山步道，撿個頂子寮山，經由淡蘭古道中路，走到十分車站結尾。這樣上下山都可以利用台鐵接駁，也不用為了取車折返走回頭路。

[ 碇內尖山／碇內砲台 ]剛走進粗坑口路1巷，就在兩個台電電箱旁，看到不起眼的登山口。石階梯上長著青苔，沒有布條，也沒看到路牌，有幾條塑膠水管分佈在階梯兩旁。我看著手上的地圖，從這個位置開始，確實有一條路線可以連到碇內尖山。於是就在半信半疑之中，開始爬樓梯。當天返家後，上網查資料才發現，若從四腳亭上五分山，大部分的山友多半不會上到碇內尖山，而是會走到這條巷子的底端，由瑞芳粗坑口登山步道啟登，這樣可以探訪粗坑口煤窯遺址，經過生態工法整修的石階步道，路況也相對好走。

爬樓梯不到兩分鐘，石階結束，開始步入枯枝落葉鋪滿地的土路。往碇內尖山的路，在地圖上看起來是由北向南緩步爬升，實際上有很多高高低低的小山頭。冬天的早上十點，太陽照在山谷正中央，形成陰陽明暗的有趣對比。面向北方的陡坡，因為曬不到太陽，地面帶點泥濘，樹林間潮濕陰暗，糊成一團。朝南的山坡上，陽光把所有植物照得清爽翠綠，條理分明，連地面上的雜草都顯得生機盎然。

爬升的途中，偶爾能從林間開闊處，看到山脊西方的暖暖大鎮社區。若將目光往北，鎖定那座鮮紅色的拱形地標－慶安橋，那麼一旁的小鎮，便是四腳亭社區。隨著高度慢慢增加，北邊的基隆嶼，東邊的基隆山，也各自地從樹叢後方浮現，逐漸探頭露臉。抵達標高360公尺的碇內尖山後，兩座雞籠王見王，隔著深澳與八斗子的海岸線遙遙相望。碇內砲台的遺址，就在山頂不遠處。

砲台建於一百四十年前的清法戰爭時期，是當時清軍的防衛前線陣地之一，視野良好，法軍當年在基隆一帶的任何動靜，想必都在清軍掌握之中。砲身已不復見，只留下佈滿青苔的石牆，還能看出砲台基座的輪廓。離開砲台後，走上了一段石板路，這是碇內社區發展協會自力鋪設的步道，讓通往碇內尖山的路變得親民好走，但我沒有沿著步道接到碇內街，而是在分岔口，從一座私人墓園後方的小路，陡下接到滴水子路。

[ 龍門山 ]在馬路上來回漫步，找不到前往龍門山的指標。後來我在柏油路旁的一片水泥擋土牆邊緣，看到一個白色噴漆的三角形與箭頭圖案，下方標註著「GM94」的字樣。擋土牆後方的山坡上，分別有三顆樹綁著紅色橘色的布條，彷彿在傳遞著三個訊息：「沒有錯」、「不要懷疑」、「從這裡上去吧」。環顧周遭地貌，比對了地圖幾次，加上釘在另一棵樹上的路牌，才確認這看起來像雨後坍方的低調土坡，就是通往龍門山的入口。

從滴水子路口上龍門山，路況跟碇內尖山差不多，而且一直是處在曬不到太陽的北側。直線距離約一百公尺，要爬升將近90公尺，有點費力。在昏暗的樹林中走走停停，大概耗掉近十分鐘的時間，才上到標高388公尺的龍門山。山頂上有顆「中華山岳野牛隊」私設的基石，是民國74年2月埋下，編號第7號。據說野牛隊當年總共設立了10座這樣的基石，像龍珠一樣散布在大台北地區的郊山，適合喜歡搜集基石的山友挑戰。

從龍門山往五分山西峰的路線，恰好是瑞芳與暖暖的分界，在稜線上行走，可以游移在兩個行政區之間。有時步伐稍為偏左，就進到新北市，往右繞就回到基隆市，路中央若有顆大石頭，說不定還是切一半兩市共管。這段約兩公里的路程，在魯地圖或是Google上，沒有標註出任何的地標。可能是路線比較冷門，或是沿途沒有什麼景點值得留念。

前半段的一公里路大部分是緩坡，走起來比較舒服。途中有一處廢棄石厝，門口有條岔路，可以往北快速下切到滴水子路。石厝之後，開始進入比較原始的山徑。路況與上星期剛走過的貓空尖山、十六分山一帶相似，潮濕的土路、路倒的樹幹、平坦的竹林地、高度及腰的長葉腎蕨、粉紫色的馬藍小路。荒郊林地的面貌，大同小異。過了標高500公尺處，路跡越來越窄，行走時掃過路旁低矮的草叢，感覺褲腳慢慢被葉上的露水沾濕。

[ 標高600公尺處迷途 ]標高550公尺後，坡度變緩，我一邊加快行進速度，一邊搜尋樹上的布條，在不太明顯的路跡上繼續前進。走著走著發現不太對勁，雖然還走在同一片山坡上，但路痕怎麼只剩一個腳步寬，而且要開始左右閃避、低頭彎腰才能鑽過矮樹。我心頭一沉，該不會是迷路了吧？拿出手機，我在標高600公尺處，地圖上的這一段沒有任何岔路，我還保持在相同的稜線行進方向，定位像是正常的訊號偏移，單看地圖實在有點難判斷。

我抬起頭環顧四周，心底尋思，就算這路線再怎麼冷門，正前方的路，看起來需要一把開山刀在手上，才能突破重重阻礙。右側是很明顯的斜坡，無路可走。往左側掃視，隔著長滿樹叢、淺淺的長條形凹谷，看起來有另一條山脊在我對面，緩緩向上延伸。此時我才意識到，我應該是走得太快，遺漏掉某個該轉彎的岔路口了。

拿著手機看地圖，另一手扶著樹幹，我掉頭折返，打算循原路找尋岔路口。結果腳底一個不留神，踩到青苔蓋頂的石塊，就滑了一跤，屁股跌坐在石頭上。當下，心跳漏了好幾拍，還好右手有抓著樹幹，才沒有一路滾到溼滑的邊坡下面去，也因為手上有施力緩衝，下盤才沒有頓挫扭傷，只有褲子沾了一點泥土。起身拍拍屁股，小心翼翼往回走三十公尺後，就在樹上看到了布條。

原來我經過這棵樹的時候，低著頭只注意腳邊的踩點，綠色的布條也跟周遭景物融為一體，所以錯過了這個分支點。抵達這個小岔路口時，其實不能直行，要左轉九十度，跨過大概五公尺寬的乾溪谷後，再右轉九十度，才能接上正確的稜線路徑繼續爬坡。地圖上的等高線間隔是十公尺，完全看不出來山脊有分支，但在發現迷途的當下，站在雜亂林中往對面看，五公尺寬的凹谷宛如鴻溝，無從跨越。

回到路線正軌後，雖然山徑跟十分鐘前比起來沒什麼變化，但歷經一場虛驚之後，羊腸小徑看起來像是康莊大道，拉繩陡上也甘之如飴，沒什麼好抱怨的。

[ 五分山西峰／五分山 ]五分山西峰標高740公尺，我在山頂逛了一圈，沒找到三角點基石，也沒看到登山隊留下的標示牌。這個山頭大概是乏人問津，會來此地者，無需提示，必然知道自己身在何處。從龍門山上到五分山西峰這段兩公里的路，同向沒人超車，反向沒人交錯，今日應該只有我獨行，一人自言自語，拄著登山杖埋頭苦幹。

坐在石頭上休息，回想今天挑的這條路線，實在是有點冷門。從粗坑口路巷頭啟登，到五分山西峰頂，可能沿途交通流量不高，常常遇到懸空擋道的蜘蛛網。若是看得到蛛網，我會繞路或是壓低身子躲避。有時候蜘蛛的建設工事還在進行中，網絡尚未成形，肉眼很難察覺。常常是臉上沾了幾條黏膩之後，才發現自己用臉撞掉了交錯在空中的絲線。適逢天災，這些選址不佳的蜘蛛只好打掉重練。

我從西峰下坡的草叢鑽出，接上了熱門的五分山步道，再走不到五百公尺距離就可以到五分山。來往山客雖然不多，但都是休閒裝扮，看來是驅車直上山頂。還看到幾個阿公阿嬤帶著小孫女來散步，表示這條步道的確老少咸宜。我一身狼狽，鞋底帶著泥濘，褲子上扎著數十根鬼針草，走在寬大平坦的石板步道，像是突然掉進文明世界的原始人。，和一旁遊憩散步的山客格格不入。

這段短短的稜線沒啥遮蔽，網友多建議需注意曝曬。但今日天候不佳，山頂被一大片層積雲覆蓋著，雷達站的球體外殼，躲在雲霧中半遮面，若隱若現，鮮少露臉。五分山標高757公尺，是小百岳第10號，三角點處被箭竹林包圍，無風景可看，應該要到雷達站門口那一側，才能拍到公路芒花美景。從附近的觀景台，還是能看到山腳下的基隆河谷，與十分車站一帶。稜線北側，透過雲底稀疏處，可瞥見遠方的基隆市區與北海岸，還有今天的來時路，四腳亭與碇內社區。

[ 淡蘭古道中路 ]沿著五分山步道往西下山，視野很好，可以眺望遠方的雪山山脈群峰。在經過標高550公尺的頂子寮山之後，便會接上淡蘭古道中路。淡蘭古道，是先民往來淡水廳與噶瑪蘭廳的交通要道，在古道上健行，可以享受自然生態，造訪歷史文化遺跡，也能觀賞山海美景，被指定為國家級綠道。古道分為北路（官道）、中路（民道）、南路（茶道）。從頂子寮山到平溪煤礦園區這一段，屬於淡蘭古道中路第三段，長約1.6公里，高度落差約300公尺，都是平整的石頭或水泥階梯步道。

我一路向南拾級而下，陽光從枝葉間灑落，時而幽暗時而明亮，高矮林相豐富多變。今天沒注意到淡蘭古道的指標－活化石雙扇蕨，倒是看到了巨大的巢蕨、溪谷旁滿佈的長葉腎蕨、冷清草聚落，還有接近登山口，溪中的壺穴景觀。光影襯著綠蔭，一旁溪水潺潺，在這樣優美的國家級綠道健行，感覺什麼煩惱憂慮都能被治癒，與這片山林的蟲魚鳥樹平靜地融合共生。

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