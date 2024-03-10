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檢察官：斷食善終 遊走灰色地帶

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
長期照顧失智失能長者，讓照顧者備感壓力，近期傳出有些照顧者循「斷食善終」方式，替家中無意識的失智、失能長者斷食。圖／聯合報系資料照片
長期照顧失智失能長者，讓照顧者備感壓力，近期傳出有些照顧者循「斷食善終」方式，替家中無意識的失智、失能長者斷食。圖／聯合報系資料照片

近期有醫師主張斷食善終讓重症患者走得有尊嚴，外界質疑是否會採法律紅線，有檢察官分析從加工自殺罪相比，該罪需積極性殺害行為，與斷食善終消極不給食截然不同，雖難以成罪，但確實遊走於法律、道德間灰色地帶。

曾偵辦加工自殺案件並成功定罪的檢察官指出，刑法第二七五條加工自殺罪是以受人囑託、幫助他人自殺，或是謀為同死而犯前項行為者，實務上起訴、判刑確定案例稀少，主要原因是成罪門檻高，且一方已死亡，本身舉證相當困難。

若以斷食善終行為相比，加工自殺必須當事人採積極投以藥物，或勒斃、悶死等物理殺人行為，但斷食善終醫院則是不提供食物，或拔除鼻胃管等消極不作為，明顯偏離加工自殺罪構成要件，而是遊走於道德、法律間灰色地帶。

檢察官提及，斷食善終不給食的模式，是否符合醫療行為，衛福部有無許可等，都還需進一步探討，反觀國內目前並無法明文可執行安樂死，除同樣位處法律、道德的交會點外，背後還有詐保、不孝子惡意虐死至親等風險。

檢方也分析，醫院執行斷食善終前，勢必會和患者簽立同意書，一方面取得當事人同意，也能切割加工自殺或其他法律相關責任。

安樂死 患者 檢察官 醫師

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