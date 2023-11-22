快訊

每月花300萬出國交流？數位部明年出國預算增165% 遭立院大砍

死去的愛犬託夢選總統！阿根廷勝選的「狗派狂人」米雷伊

美麗島最新民調／侯友宜追近 賴清德領先剩3個百分點

免申請眺望玉山群峰！南投「麟趾山-鹿林山-鹿林前山」O型縱走，塔塔加健行一日遊

健行筆記／ 健行筆記劉均聖

麟趾山、鹿林山、鹿林前山

位於玉山國家公園塔塔加遊憩區內，又稱塔塔加三山。三座皆有登山口可以抵達，路線親民又能欣賞百岳風景，重點是免申請入山入園，這也吸引不少人來塔塔加登山健行。O型縱走路線可以一次解鎖3座山，全程約11K慢走也只要5.5H就能走完，可以帶著家人朋友安排塔塔加三山一日健行是不錯的選擇。

塔塔加三山-麟趾山、鹿林山、鹿林前山縱走

登山口:南投縣信義鄉新中橫公路31號

google搜尋:上東埔停車場

難易度:★★☆☆☆(免申請入園證、入山證)(健行筆記步道路況)

南投美食、景點好吃好玩推薦

南投美食推薦

南投旅遊景點

玉山主峰單攻

塔塔加怎麼去？

我們早上5點從台中出發一路前往南投水里進入玉山國家園區，進入塔塔加新中橫有管制時間要特別留意一下，超過下午5點半就會封鎖管制，要抓好下山離開的時間，不然得繞道阿里山又要多1個小時路程。

上東埔停車場

差不多9:15抵達上東埔停車場，下車著裝準備起登，停車場旁就有廁所可以先上一下

玉管處塔塔加遊客中心解說亭對面就是通往登山口的方向，解說員相當詳細介紹這邊的環境跟路況，前一天下過大雨地上濕滑要注意安全，以及遇到野生動物不要餵食。

前往玉山群峰、麟趾山、鹿林山登山口皆是從這裡起登

出發前大家合影紀念，這次的陣容相當龐大，約有40幾人

從停車場前往登山口得先踢2.7K的柏油路，差不多要30~40分鐘，這路段微緩坡，抵達大鐵山叉路口就是緩下坡，剛好可以熱身一下~

排雲登山服務中心/接駁車等候站

途中會經過塔塔加小隊以及服務中心，如果要爬玉山的朋友需要在此投遞入山證及入園證唷，我們這次走麟趾山免申請直接過去就好~

另外在服務中心前有接駁車往返玉山登山口，約十幾分鐘就一班，1人/100元，一車坐7人，大概有兩三台車在跑，很快就有車坐了，不想走中間這一段路可以來搭乘。

塔塔加-大鐵杉

走約1.4K抵達大鐵杉，擁有超過800年樹齡，近看何其壯觀。一人也無法環抱的巨大杉樹，有如傘狀的樹型相當優美，大家也在這逗留了一會兒拍照紀念。

前方的叉路口路牌，左方通往玉山登山口，右邊也可通到塔塔加鞍部直上麟趾山，可依個人喜好選擇路線

玉山登山口/麟趾山登山口

再次回到玉山登山口，想起年初時候也來單攻玉山主峰，這次來走個輕鬆路線，藍天白雲的好天氣，期待今天也能拍到大景~

麟趾山登山口就位在玉山登山口對面，由這裡開始起登

起登前半段幾乎都是階梯緩上坡，面對高海拔還是會很容易喘，可以腳步放慢調整呼吸

走累了就停下來看看風景，偶爾會發現一些美麗的事物

前往麟趾山的途中有簡易的木板凳也算是小確幸，前段的連續上坡終於有讓大家喘息的時間

大家在這小休片刻，畢竟在高山上，休息太久還是會感受到一點寒意，休息大約10分鐘後又開始繼續前進

快登頂的這一段植被較為稀少，但也獲得較為寬廣的展望，可惜今天雲層較多，無法享受被環山擁抱的百岳大景。

麟趾山三角點

海拔標高2854m的麟趾山，山頂無基點，以這座刻字的石頭為標記

麟趾山的走法有很多，我們分成兩集團，一則是從玉山登山口，另一邊從大鐵杉叉路右邊，接往塔塔加鞍部爬上來，皆可抵達麟趾山三角點。

接著繼續前往下一座鹿林山，沿途都有路牌指引，路跡清楚

大型草原彷彿來到一座大公園，草皮在培育中是禁止上去踩踏的唷

前往鹿林山的路途跟剛剛完全是截然不同的景色，彷彿走入夢幻森林

沿路鋪蓋的石板相當滑，可以踩間隙中的土路比較有抓地力

步道起起伏伏，但有搭建好的石梯還算好走，正好接近中午，不少人也在這附近用餐，欣賞眼前一片綠景也是一大享受

在往前一點找到一處空地相當不錯，有展望可以看景，整個環境也很幽靜好喜歡，大家決定就在這邊用餐休息。

午餐簡單準備，還是需要一點熱量跟飽足感好應付下午的路程

不管是垃圾還是吃剩的食物都要自己帶走，才不會對環境跟動物造成危害唷~

走訪

麟趾山必拍的人氣打卡點，在網路上都會看到許多人在這拍倒影美照

前往鹿林山又是一段上坡，每走到累時就會看看旁邊的風景，心情就會很平靜。

望向遠方山嵐繚繞，山林間彷彿隔上一層白紗若隱若現的景色，也令人沉迷在其中。

鹿林山三角點

大約下午1點半抵達鹿林山三角點，也是刻字石頭做為基點，且這邊步道維護的還不錯，推薦大家可以來走走。團員裡有厲害的瑜珈老師，忍不住跟他一起表演，我應該沒有輸吧!?XD

離開鹿林山，前往最後一座鹿林前山，大約20分鐘路程，先是一段下坡走進森林仙境，這邊路段都是土徑，下過雨後更加濕滑，走的時候要小心。

赫然發現幾棵樹有被水鹿啃食樹皮的痕跡

來到鹿林前山指示牌處，就剩下0.3K的上坡就能抵達三角點，到時候下山還要再折返回來

前往鹿林前山最後一段0.3K都是之字型上坡一路上去，讓我想起之前去陽明山縱走最後一段面天山也是這樣的路段

鹿林前山三角點

鹿林前山海拔2862m，塔塔加三山蒐集完成，這邊也是鹿林天文台以及中央大學天文所據點

撿完鹿林前山原路折返回指示牌處，準備走叉路口另一條路下切，這邊可通達鹿林前山登山口

這邊有搭建好的木橋跟石梯，不過濕滑也有佈上青苔，走路記得注意安全

走約十幾分鐘就能抵達登山口，大夥們陸續安全下山，右手邊往鹿林山莊方向直走便能接回一開始的大鐵杉

這一段都是平緩的道路，可以好好放鬆一下了~

雖說是三座山縱走，有點小挑戰，但難度不高，大家也都完成這次健行

鹿林山莊

經過鹿林山莊終於目睹這日據時期留下來的建築，相當美麗的一座莊園，且這裡景觀也很棒

儘管下山沒什麼陽光，雲霧飄渺仙氣繚繞的氛圍也讓人覺得舒服，這次沒拍到群山大景，拍拍路邊小花也不錯。

返回到大鐵杉處，旁邊有生態廁所可以上一下

約莫下午3點回到上東埔停車場，全程約11K，共花費5.5H完成。路線相當親民，登山新手跟小朋友也能一起來健走。雖然這次白牆，也讓我期待下次回到這能飽覽百岳大山的絕佳美景，這邊分享給大家。

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧

登山 玉山 步道

延伸閱讀

神秘的絕美森林！遼闊視野「台中暗影山」 新手也能收穫震撼景色

攀登錐麓古道墜30公尺深山谷 7旬翁被救出已無呼吸心跳

驚心動魄且永生難忘！挑戰石瀑的極致震撼 「玉山前峰」景色依舊、美不勝收

一連串木梯練腿力！ 台中潭子「新田登山步道x聚興山」風和日麗健行趣

相關新聞

免申請眺望玉山群峰！南投「麟趾山-鹿林山-鹿林前山」O型縱走，塔塔加健行一日遊

麟趾山、鹿林山、鹿林前山 位於玉山國家公園塔塔加遊憩區內，又稱塔塔加三山。三座皆有登山口可以抵達，路線親民又能欣賞百岳風景，重點是免申請入山入園，這也吸引不少人來塔塔加登山健行。O型縱走路線可以一次

此行很有看頭！「大霸群峰」登山健行趣 要認識這片土地就往大自然走

2023/10/13，大霸群峰登山健行趣第1天，與老婆結婚16週年，安排期待已久的大霸群峰我們準備好了，跟宜蘭友人包車前往新竹觀霧，大家安排了3天的假期，星期五下班也沒什麼睡，隔天清晨就在羅東火車站集

森林浴步道！清風徐來蟬鳴聲 谷關七雄「馬崙山步道」大片原生林好養眼

谷關七雄，位在台中和平區，為台中知名的中級山域，依序為： 八仙山：海拔2,366公尺，步道全長：6公里，高低落差：1,337公尺 馬崙山：海拔2,305公尺，步道全長：7公里，高低落差：1,254

台灣百岳第2高峰！ 「雪山主東峰一日單攻」絕美雪山圈谷冰河遺跡、雲海日出盡收眼底

雪山主峰海拔3886公尺，號稱台灣第2高峰。在年初完成了玉山單攻後，想爬很久的雪山主東峰終於成行，這次挑戰雪山主峰依然選擇一日單攻，從雪山登山口出發單程約10.9K，估計抓12小時內完成。一般雪山主東

未完成的夢想！五日能高安東軍全自理 直擊雲海、夜景、水鹿大軍

兔年初百企劃-五日能高安東軍全自理 日期：2023年1月26號至30號 行走距離：約65公里 總爬升：約5500公尺 行走時間：5天4夜 (壓縮行程) 負重量：約20公斤 感

有如白涓垂掛山谷！汐止「秀峰瀑布小O型」 瀑水自30米高傾下美如畫

旅遊日期:112.10.23 天氣:晴天有雲 秀峰瀑布位於汐止大尖山山腰，瀑水高約30公尺，雨季水量豐沛時氣勢非常壯觀，整個瀑水從30公尺高的山壁傾瀉而下，煞是好看，非雨季時瀑水則顯得涓秀細緻，如

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。