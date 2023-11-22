免申請眺望玉山群峰！南投「麟趾山-鹿林山-鹿林前山」O型縱走，塔塔加健行一日遊

麟趾山、鹿林山、鹿林前山

位於玉山國家公園塔塔加遊憩區內，又稱塔塔加三山。三座皆有登山口可以抵達，路線親民又能欣賞百岳風景，重點是免申請入山入園，這也吸引不少人來塔塔加登山健行。O型縱走路線可以一次解鎖3座山，全程約11K慢走也只要5.5H就能走完，可以帶著家人朋友安排塔塔加三山一日健行是不錯的選擇。

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塔塔加怎麼去？

我們早上5點從台中出發一路前往南投水里進入玉山國家園區，進入塔塔加新中橫有管制時間要特別留意一下，超過下午5點半就會封鎖管制，要抓好下山離開的時間，不然得繞道阿里山又要多1個小時路程。

上東埔停車場

差不多9:15抵達上東埔停車場，下車著裝準備起登，停車場旁就有廁所可以先上一下

玉管處塔塔加遊客中心解說亭對面就是通往登山口的方向，解說員相當詳細介紹這邊的環境跟路況，前一天下過大雨地上濕滑要注意安全，以及遇到野生動物不要餵食。

前往玉山群峰、麟趾山、鹿林山登山口皆是從這裡起登

出發前大家合影紀念，這次的陣容相當龐大，約有40幾人

從停車場前往登山口得先踢2.7K的柏油路，差不多要30~40分鐘，這路段微緩坡，抵達大鐵山叉路口就是緩下坡，剛好可以熱身一下~

排雲登山服務中心/接駁車等候站

途中會經過塔塔加小隊以及服務中心，如果要爬玉山的朋友需要在此投遞入山證及入園證唷，我們這次走麟趾山免申請直接過去就好~

另外在服務中心前有接駁車往返玉山登山口，約十幾分鐘就一班，1人/100元，一車坐7人，大概有兩三台車在跑，很快就有車坐了，不想走中間這一段路可以來搭乘。

塔塔加-大鐵杉

走約1.4K抵達大鐵杉，擁有超過800年樹齡，近看何其壯觀。一人也無法環抱的巨大杉樹，有如傘狀的樹型相當優美，大家也在這逗留了一會兒拍照紀念。

前方的叉路口路牌，左方通往玉山登山口，右邊也可通到塔塔加鞍部直上麟趾山，可依個人喜好選擇路線

玉山登山口/麟趾山登山口

再次回到玉山登山口，想起年初時候也來單攻玉山主峰，這次來走個輕鬆路線，藍天白雲的好天氣，期待今天也能拍到大景~

麟趾山登山口就位在玉山登山口對面，由這裡開始起登

起登前半段幾乎都是階梯緩上坡，面對高海拔還是會很容易喘，可以腳步放慢調整呼吸

走累了就停下來看看風景，偶爾會發現一些美麗的事物

前往麟趾山的途中有簡易的木板凳也算是小確幸，前段的連續上坡終於有讓大家喘息的時間

大家在這小休片刻，畢竟在高山上，休息太久還是會感受到一點寒意，休息大約10分鐘後又開始繼續前進

快登頂的這一段植被較為稀少，但也獲得較為寬廣的展望，可惜今天雲層較多，無法享受被環山擁抱的百岳大景。

麟趾山三角點

海拔標高2854m的麟趾山，山頂無基點，以這座刻字的石頭為標記

麟趾山的走法有很多，我們分成兩集團，一則是從玉山登山口，另一邊從大鐵杉叉路右邊，接往塔塔加鞍部爬上來，皆可抵達麟趾山三角點。

接著繼續前往下一座鹿林山，沿途都有路牌指引，路跡清楚

大型草原彷彿來到一座大公園，草皮在培育中是禁止上去踩踏的唷

前往鹿林山的路途跟剛剛完全是截然不同的景色，彷彿走入夢幻森林

沿路鋪蓋的石板相當滑，可以踩間隙中的土路比較有抓地力

步道起起伏伏，但有搭建好的石梯還算好走，正好接近中午，不少人也在這附近用餐，欣賞眼前一片綠景也是一大享受

在往前一點找到一處空地相當不錯，有展望可以看景，整個環境也很幽靜好喜歡，大家決定就在這邊用餐休息。

午餐簡單準備，還是需要一點熱量跟飽足感好應付下午的路程

不管是垃圾還是吃剩的食物都要自己帶走，才不會對環境跟動物造成危害唷~

走訪

麟趾山必拍的人氣打卡點，在網路上都會看到許多人在這拍倒影美照

前往鹿林山又是一段上坡，每走到累時就會看看旁邊的風景，心情就會很平靜。

望向遠方山嵐繚繞，山林間彷彿隔上一層白紗若隱若現的景色，也令人沉迷在其中。

鹿林山三角點

大約下午1點半抵達鹿林山三角點，也是刻字石頭做為基點，且這邊步道維護的還不錯，推薦大家可以來走走。團員裡有厲害的瑜珈老師，忍不住跟他一起表演，我應該沒有輸吧!?XD

離開鹿林山，前往最後一座鹿林前山，大約20分鐘路程，先是一段下坡走進森林仙境，這邊路段都是土徑，下過雨後更加濕滑，走的時候要小心。

赫然發現幾棵樹有被水鹿啃食樹皮的痕跡

來到鹿林前山指示牌處，就剩下0.3K的上坡就能抵達三角點，到時候下山還要再折返回來

前往鹿林前山最後一段0.3K都是之字型上坡一路上去，讓我想起之前去陽明山縱走最後一段面天山也是這樣的路段

鹿林前山三角點

鹿林前山海拔2862m，塔塔加三山蒐集完成，這邊也是鹿林天文台以及中央大學天文所據點

撿完鹿林前山原路折返回指示牌處，準備走叉路口另一條路下切，這邊可通達鹿林前山登山口

這邊有搭建好的木橋跟石梯，不過濕滑也有佈上青苔，走路記得注意安全

走約十幾分鐘就能抵達登山口，大夥們陸續安全下山，右手邊往鹿林山莊方向直走便能接回一開始的大鐵杉

這一段都是平緩的道路，可以好好放鬆一下了~

雖說是三座山縱走，有點小挑戰，但難度不高，大家也都完成這次健行

鹿林山莊

經過鹿林山莊終於目睹這日據時期留下來的建築，相當美麗的一座莊園，且這裡景觀也很棒

儘管下山沒什麼陽光，雲霧飄渺仙氣繚繞的氛圍也讓人覺得舒服，這次沒拍到群山大景，拍拍路邊小花也不錯。

返回到大鐵杉處，旁邊有生態廁所可以上一下

約莫下午3點回到上東埔停車場，全程約11K，共花費5.5H完成。路線相當親民，登山新手跟小朋友也能一起來健走。雖然這次白牆，也讓我期待下次回到這能飽覽百岳大山的絕佳美景，這邊分享給大家。

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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