夕陽第一排！「知高圳步道」直上「學田山」，眼前一亮見金黃草原

健走時程

16:00 從「成功」火車站起走。16:24 抵「知高圳步道」入口處。16:28 經地標「大榕樹」。16:35 經「引水橋」。16:36 至往「學田山」岔路口，取右走稜徑。17:09 抵「學田山」三角點。17:20 走「雪蓮登山步道」回。17:39 接回「知高圳步道」。17:55 回到「知高圳步道」入口處。18:16 抵台鐵「成功」車站。註：以上時程為邊走邊拍，不拍照的人應該可以更快。

注意事項

1.若是像我一樣在「知高圳步道」上先取右走稜徑上「學田山」的話，建議備個GPX檔。因為有幾個岔路口看不到什麼明確的指標，若是假日可能人潮多，依人流方向走，可能還不致於走錯，但若是平常日，有備無患最好！

2.若打算走O型走的話，但依今天的經驗，建議先取右上「學田山」，再從「雪蓮步道」下接回「知高圳步道」。因為上「學田山」的這條稜徑土坡易滑，較適合上坡時走，回程下坡則不建議。

遊 誌

2023年新春第一天，走起來！只是膝蓋不太行，僅能挑軟的山來走。翻翻口袋名單後，決定午后坐火車來去烏日走走「知高圳步道」與「學田山」。搭乘15:29的區間車，並在15:54 抵達烏日的「成功」車站。我還是第一次在成功車站下車，希望今年萬事皆可順利成功 @@~

看看這成功車站的外觀，覺得有點可惜啊，枉費學子專用的「成功追分」及新婚專用的「大肚成功」車票還小有名氣，台鐵不考慮再將車站的亮點好好發揮一下嗎？

16:00 走到車站外頭的台1乙線，打開谷哥導航設定步行目的地。待會兒要前往「知高圳步道」的路線剛好可以靠邊逆向往台中的方向走，相對安全許多。

除了可搭乘火車外，公車資源也可善加利用，路線非常多條。

逆行過了永豐餘紙廠專用的平交道後，下一個平交道左轉即可前往「善光寺」與「知高圳步道」。若是自行開車的話，便可將車輛停放在「善光寺」下方的停車場。

16:04 來到平交道口時，號誌燈亮起，乖乖等著火車通過。

原本還開著谷哥導航，但發現過了平交道後，每個路口都有很明確的指示，一點都不必擔心會走錯路。

16:10 來鑽鑽高速公路。

接下來左轉。

繼續依指標行事。

先路過「竹山寺」。

很快就見到「善光寺」。

16:18 過了這個門，左轉後就是「善光寺」啦。

「善光寺」每天下午五時關門，今天時間不夠，所以就不上去了。繼續走左邊的車道往「知高圳步道」前進。若是開車前來者，從這裡開始就可以找停車位，不過以今天下午的車輛數看來，再往前開路邊都還有很多車位。

圳溝路一旁就是高速公路，大年初一，南北雙向車流看起來還蠻順暢的。

岔路擇右。

步道入口處停了很多的歐豆麥，猜想應該是附近的居民也利用午後的時間上來步道走走。

16:24 正式起走！谷哥地圖預估從「成功車站」走到「知高圳步道」約費時22分鐘，我這一路邊走邊拍才耗掉24分鐘，算是在原先的計畫內，待到「學田山」山頂時應可見到今天大年初一的落日。

步道旁的水圳係南屯、烏日、大肚三地農田的重要灌溉水源，圳水則是引自筏子渓。 步道即是沿著水圳以枕木鋪設修建，平緩好走，從烏日「善光寺」可通至大肚，且沿路沒有太多曝曬路段，即使在炎炎夏日裡，也很適合全家至此漫活走走。

16:28 才走一下子就來到「知高圳步道」有名的地標-大榕樹。

係地，榕樹到處都有，但「知高圳步道」上的這棵榕樹之所以出名乃在於它盤踞於圳溝邊頗具氣勢的粗大氣根。

過橋唷 @@~

因地勢的關係，圳流至此剛好是一處凹地，最快的解決方式就是做一條水泥橋給它引到對面去。

16:36 來到O型走的起點處。不論選右還是往左，皆可至「學田山」。我今天取右，回程時便會從「雪蓮步道」下，再接回左邊的「知高圳步道」。

取右的路線大致就是走在脊稜上，也是今天最陡升及較曝曬的一段。

上來沒多久就見一處廢棄碉堡。烏日這邊有重要的油庫，加上烏日也算是重要的地理交通樞紐，因此碉堡也就見怪不怪了。記得小時候假日出門，常常可見阿兵哥在路上行軍，一長串看起來就是壯觀，時至今日根本就很難看到惹 @@~

感謝這位大哥的配合演出。SONY小機機跟太陽對幹下的畫質總是令我怨嘆 ><"

順著光來拍就好多了。

國道一號之烏日交流道。

走完第一段的陡坡，便會給個平路喘口氣。

遇岔路，依GPX選右走。左邊看起來也是可以走去某個地方，但咱不熟，所以就別亂走惹 @@~

16:47 第二段陡坡。

其實二段陡坡都不長，但腳底砂土滑，需小心行走，這也是為什麼個人建議從這裡上，再從雪蓮步道下的原因。

第二段陡坡結束後遇岔路，原本看到有遊客從右邊走來，想說應該是走右邊吧，但再回想腦袋裡的路線圖，覺得好像又不太對，於是再拿出手機查看GPX，果真不對，要取左才是 @@~

看來這上面就是「大肚臺地」其中一部分。依植物林相可推測，這裡平時應該風非常大，我的運氣不錯，今天風不強。

或許風不強的代價就是一片濛…濛…濛……。

往東遙望便是台中市區。

假日的遊客算不少，陸陸續續都可見到從雪蓮步道上來的親子團。

鏡頭拉近，先拍個待會兒要走下山的「雪蓮步道」。

「學田山」的三角點基石並不在步道的主徑上，須從一旁的路徑進去，不用一分鐘即可抵達。

17:09 抵三角點。不錯耶，風大的台地上有棵樹在守護著它。

不是什麼名山，也不在休閒路線上，故一般遊客並不會走進來這裡，所以我就自己包場了。

標高139m，雖不算高，但四周無其他障礙物，所以視野極佳。

自多年前的奇萊南華之行後就再也沒見過金黃草原了，如今不用上百岳，「學田山」這兒也有金黃草原可以佇賞。

夕陽第一排，有點髒，所以只要你敢坐，我想應該沒啥人會跟你搶 @@~

在山頂上也耗了不少時間拍照，不能再混了，否則待會兒回程就要摸黑了。17:20 走「雪蓮登山步道」下山。

依依不捨，邊走邊拍 @@~

雪蓮步道上的這顆不知是啥？

整修過後的「雪蓮步道」大多設有木梯，所以下山走這裡相對較安全，不怕滑腳。

望著紅蛋沒入雲下，我的嘴角也揚起小小的喜悅。感謝老天爺在大年初一就滿足我的願望^^

接下來就一路衝啊~~~，因待會兒可不想打燈走路啊 @@~

17:39 接回「知高圳步道」，取左回。

途經步道旁這不知名的工地，心想這車子是要從哪裡進來呢？或許有大路但我沒注意到，當下要是有路可直通到成功車站那就太棒了！

路不熟下，只能乖乖走「知高圳步道」回去。晚風吹，一旁竹林嘎嘎作響，前後又沒有其它山友，不禁令哥的腳步愈走愈快 @@~

17:49 接回到往「學田山」的岔路口。

看到空中走廊就知道引水橋到了。

步道上沒有路燈，這時天色已經很昏暗，照片拍出來總是比實際狀況還亮 @@~

高速公路上的路燈已亮起，暗示我要我加緊趕路。

17:55 回到步道入口處。

哈~車都快走光了，路上已沒啥人。

18:16 回到「成功」車站。

放完水後，發現有一班誤點快半小時的區間車就要進站。運氣不錯，立馬接上。

18:38 回到台中，繼續走個12分鐘的路程回家。

看了一下紀錄，今天這路線算是輕鬆行，沒什麼操到。消耗的熱量遠遠不及我這幾天吃進肚裡去的 @@~