爆汗無負擔！ 滿月圓負重訓練 快速補水、輕鬆保水、疲勞恢復 先來嚐嚐它

地點：三峽滿月圓 天數：1天 | 天氣：晴朗 | 總長：8.6Km |爬升：700m

不論是溯溪、爬山、划sup、騎單車都很需要補充電解質跟水一般我都會買運動飲料或是粉包放背包，另外再搭配三升水袋做長天數飲用，不過運動飲料的重量，通常增加了不少裝備的重量，常常無法滿足整趟行程的需求；直到有天接觸到銳速Race on，使用水動能電解質液及環原力維生素C，行程後換算飲用水量，發現只有平常的三分之二，生理上的口乾跟肌肉問題似乎也減緩許多，原本隔天上班都會覺得疲勞，感覺上也沒有那麼明顯。

運動中我最常發生的肌肉狀況是在登山跟騎單車時，有時候是因為烈日爆汗引起的，有時候是身體肌肉認為的高強度而導致的；當下就是盡速補充運動飲料或是塩糖、仙楂糖、鹽巴，不過只要有發生過就真的很難回到正常狀態。此次滿月圓登山路線，因為四點就起床，開車到目的停車場少說也要一個鐘頭，為了避免開車時瞌睡蟲跑出來搗蛋，從家裡出發前我就先吃了1顆抵八小時活力電池的雙速咖啡因雙層錠，吃起來沒有太特別的味道，因為是錠劑配水吞服即可。

方便攜帶的好物 愛喝咖啡充電的戶外咖~看過來

一直以來都習慣帶行動糧跟糖果補充熱量，這次沒有買運動飲料而是帶僅七克的水動能電解質液粉包；因為負重21kg的關係，沿路上覺得爆汗就會撕開一包直接入口吃（平均1.5H）搭配幾口水配著，本以為上坡走多了，大腿跟膝蓋肌肉會不聽使喚，行進上應該也會容易喘，但這次登山卻很平順。不確定是海拔低的關係或是水動能電解質液讓人很有感，還是體力變好了！？總之感覺狀態真的很好。

出門在外常備精神糧食 我出門最喜歡帶的軟水壺，輕巧、好用、好收納

水動能電解質液它的顆粒非常細緻入口一下就化掉了，口感上甜甜鹹鹹的像似梅子粉，如果喜歡像運動飲料一樣飲用，也可以搭配軟水壺使用非常方便。

21kg這數字是甜蜜的負重訓練 爆汗如雨!快速補充我的最愛( 非常細緻的顆粒 )

快出登山口時有個地方可以小歇息，為了讓體能與身體的疲勞能夠迅速恢復，來嚐嚐一口倒入600顆櫻桃C含量的環原力維生素C粉是什麼感覺；粉末倒入口中顆粒較粗與水融合後會，前段會有點像麥芽糖帶點黏牙，中段咀嚼上似哈啾軟糖的口感，後段有點似跳跳糖的感覺，會需要花點時間融化；之後我都選擇到在飲用倒在軟水壺裡飲用，這會需要一點時間充分融化，時不時的需要搖一搖水壺，因天然萃取物多少都會有些像細沙一樣的黑色沉澱物，所以飲用時不用擔心。

必備行動糧還 600顆櫻桃C含量~ 正常沉澱顆粒

大部分的維生素C並不耐熱，溫度越高受熱越久，維生素C分解速度越快，但鋭速的莓果維生素C，透過技術克服遇熱易氧化問題，標示上說明可沖泡到80度高溫，仍可以保持93~96%的C含量，溫水沖泡後盡快飲用。往常戶外活動時，時不時的要喝水或運動飲料。這趟登山我只帶了1000ml的水跟一罐肥仔水600ml，直到回程快到登山口時居然還有剩100左右的水，真的太讓我驚訝了～

夏天騎重機狂噴汗時也很適合

現在流行168飲食法，沒想到戶外也在流行861~~~而我的168剛好搭配上600顆櫻桃C，再搭配原型食物的飲食，這個月下來褲子寬鬆了許多，這應該也是意外中的驚喜吧！