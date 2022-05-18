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尋幽探訪荒廢「白雪村」 看盡六○年代採樟聚落的興盛與哀愁

健行筆記／ 健行筆記小孟

沿溪行，忘路之遠近問今是何世？乃不知有漢，無論魏晉！

先寫一下實際行走時間紀錄：白雪村兩天一夜Day1 2022/3/1305:00高雄楠梓出發→08:20鹿林山登山口→08:44豬豬池→9:30崩塌鬆動地形→10:33溪谷→11:00復興吊橋→12:37原木獵寮營地→14:51結束溪谷開始上攀→15:21白雪村第一天行走時間7個小時

Day2 2022/3/1405:30起床→08:00白雪村出發→08:20溪谷→09:53原木獵寮營地→10:45崩塌鬆動地形→12:37豬豬池→12:52回到林道→13:00回到車子第二天行走時間5個小時

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08:20鹿林山登山口

要進入白雪村，登山口位於台18 線 99.5 k 附近，路口設有 「鹿林山野生動物重要棲息環境」指示牌，這邊有個小停車場，大概可以停10台車左右。

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白雪村，是民國六七十年代的村落，現在已經廢村，這次的行程去探訪尋幽，一探究竟，看半世紀以前人的生活。

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一開始鹿林山步道很好走，步道600公尺處之後開始下切

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08:44豬豬池 路上經過乾枯的豬豬池，可愛的名字

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9:30崩塌鬆動地形

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下切的路上土石鬆動、鑽倒木...等等的挑戰

10:33溪谷 下切大概一小時的鬆動路段後，抵達溪底，我們行程是先上去復興吊橋，因為懶得放大包，直接重裝背上去

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11:00復興吊橋

重裝上去的好處是可以隨時想吃就吃～畢竟也接近午餐時間～ 復興吊橋真是一個古色古香的廢棄吊橋，無法通行了，以前可以通行的時候是可以從對面的那山走到這山，就不用像現在這樣要崩塌下切、走溪谷、再爬升上來。

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傷眼系列哈哈啊，誰叫我是這行程唯一的女森呢！在復興吊橋拍好拍滿後，吃了午餐，然後再繼續開始走～

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路線先一路陡下到溪谷，而且有危險地形，中間一段崩落地形，土石很鬆動，要非常全神貫注地走，完全不能分心，我的眉頭應該是皺在一起到底XDXD 下坡我覺得是都還好，只是後來的溪谷路就沒想到 這麼漫長！

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接下來整個下午都是在溪谷路走！我沒料到溪谷路會這麼多，溪水是淺淺的，偶爾也有些深潭，很像朔溪的水路，但可惜是穿登山鞋，就要很小心不要掉進去水裡，可是好幾次的渡溪，結果還是難免讓鞋子襪子都濕了！?

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走著走著，其實很曬很熱，但還是總比陰天好，天氣大好～溪水冰冰涼涼，整個渡溪的時間有兩小時50分，將近三個小時，實在是出乎意料的太多了！囧 很多地方，都是隊友先跳過去，但我在後面都不敢跳 或龜龜毛毛的，實在是很困擾啊～

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12:37原木獵寮營地

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路上經過這個木造小屋，哇～好有荒野求生的原始感呀！！

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總算渡溪結束後開始上攀，上攀的地方就開始鬆了一口氣了！終於是爬山了啊！

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14:51結束溪谷開始上攀

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15:21抵達白雪村

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上攀不到半小時，白雪村就出現了！！

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很多斷簡殘壁的屋子都還留著，好像村子停留在那個時候，不動了。

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一映入眼簾的白雪村，真的是非常壯觀，驚呆了我

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是很大規模的古老部落，廢棄的屋子，可以想像以前在這邊的居民有多熱鬧，興盛的村莊

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而且最特別的感覺是，所有的東西好像停留在六七十年代那時候，好像時間凍結了一樣

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屋內的報紙日期，還停留在民國六十幾年，所有的古老物品都像是上半個世紀的東西，房屋結構，屋內生活格局，好像古裝劇裡面看到的那樣，然而厚重的灰塵，又確實的說著人們已離開許久的事實。

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下午的陽光非常美，照射在草地上，穿透進有破洞的屋子，門縫，天花板

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外面的大草皮，散落著小孩子的拖鞋，五六十年前小孩子就在這草皮玩耍。對著屋外的廚灶，好像都可以想像那炊煙裊裊的樣子，一邊煮飯，一邊顧小孩，一邊打理生活起居的婦女就在這邊生活著。

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逛一逛，拍一輪照片，玩耍完，不知不覺也進入天黑了

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包場超讚，其實這兩天整路都沒遇到半個人呢！果然冷門～

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第二天早上，吃完早餐，收拾好，再繼續去拍照一波～～

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這個看起來是以前泡澡的地方？

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五十年前的學步車？

坐過這台學步車的孩子現在應該是大媽了

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收拾完，一直玩到早上八點，才從白雪村離開

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08:00白雪村出發→08:20溪谷

一樣原路回去，下切白雪村到博博猶溪。來的時候是往下走，現在回程，就要一路上溯囉～

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09:53原木獵寮營地→10:45崩塌鬆動地形

不過好像沒有想像中的難，而且有些地方往下走困難、但要上攀，踩點就容易多了。不過還是有很多讓我困擾的渡溪點，沒有在用登山杖的我這時也忍不住檢了跟大樹枝，支撐著走才比較好渡溪。

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12:37回到豬豬池

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12:52回到林道→13:00回到車子

回程總共只花五小時，好像還蠻快的，歡樂愉快平安地結束這次旅程。

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我是小孟

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