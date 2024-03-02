新聞眼／偵辦楊文科時機巧妙 2026選戰起手式？

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案造成的天坑案，牽扯出疑似賄賂官員等貪汙案，國民黨籍縣長楊文科前天遭搜索、交保，震驚地方政壇。檢方堅持偵查不公開，楊文科涉貪程度如何外界霧裡看花，檢調辦案時機點更耐人尋味，被政壇聯想是二○二六選戰起手式。

竹北去年頻傳大樓開挖地下室造成「天坑」損鄰事件，「豐采五二○」天坑吞噬一輛特斯拉，引來檢方介入偵辦，意外查出時任縣府工務處長江良淵涉嫌收賄，提拔江出頭的楊文科自然成檢方偵查標的。

只不過，江良淵早在去年九月就遭搜索收押，去年十二月交保，檢方至今未起訴。江今年二月回鍋縣府上班，檢方直到總統大選後才搜索楊文科，是在放長線釣大魚？還是另有政治考量，外界不得可知，但檢方同天在台南也約談台南市長黃偉哲，時機巧合很難不讓外界有政治聯想。

楊文科公務生涯四十多年，前年高票連任，一舉成國民黨新竹地區重要「領頭羊」；正值下屆縣長備戰，楊的接班人未浮出檯面，此番遭檢調大動作偵辦，並指「涉貪」嫌疑重大，已成對手攻擊的好材料。

正巧民進黨下屆熱門縣長人選、竹北市長鄭朝方在竹北天坑案中，曾與楊文科主政的縣府有過一番角力，楊文科「涉貪」之說恐衝擊藍營延續地方執政能量；藍營潛在縣長人選立委林思銘、徐欣瑩也非等閒之輩，昨天隨即連袂在立院黨團開記者會聲援楊文科，先發制人指檢調政治追殺，儼然成二○二六選戰的攻防戰。