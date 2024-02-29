綠營：藍推破壞國家安全法案

國民黨立法院黨團提出新會期優先法案，包括推動縮短陸配取得身分證年限，民進黨團幹事長吳思瑤昨天說，沒有看到福國利民的民生法案，反而等到高度爭議的政治法案，在中國強行蠶食鯨吞、步步進逼的時刻，國民黨偏偏要推出傷害台灣人民情感、破壞國家安全的法案。

民進黨立委王定宇則說，世界上所有國家的人民，成為台灣人配偶或新住民，都需要放棄原生國國籍，僅有中配不用，不公平、也不一致，國民黨團急著幫助中國進入台灣，而非如何強化台灣經濟、國防、安全及主權，如果藍營強行推動，社會反彈力道可以預期。

吳思瑤受訪時表示，國民黨團的優先法案出爐，包括要修法把陸配的入籍年限，從現行的六年縮短為四年，因為屬於高度爭議的法案，快速地引起民意炸鍋，網路社群也迅速串連反制。民進黨團也要反問國民黨團，現在難道是推動此項法案的適當時機？

吳思瑤表示，如果要放寬陸配入籍的年限，其他外配的相關條件，是否也要拉齊一致？陸配是現在唯一享有依親的特權族群，同時也是唯一申請入籍台灣、不需要放棄本國國籍的特權族群，國民黨團如果想要修法，應該一併將外配的條件拉齊一致，大家好好把配套談清楚，而不是為陸配打開另外一個特權、另外一扇大門。

王定宇指出，從外籍配偶的公平一致性來看，目前只有中配嫁來台灣不需要放棄原國籍，而且七十歲以上雙親、十二歲以下孩童還可以依親來台，使用台灣社會的福利和健保，這件事不公平也不一致。