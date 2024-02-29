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新聞眼／以陸配平權 向對岸遞橄欖枝

聯合報／ 記者林河名
立法院國民黨團擬推動縮短陸配申請國籍年限，引發部分醫界憂心，恐增加健保財務負擔。本報資料照片
立法院國民黨團擬推動縮短陸配申請國籍年限，引發部分醫界憂心，恐增加健保財務負擔。本報資料照片

國民黨立法院黨團擬推動修法，讓陸籍配偶取得我國身分證年限比照外籍配偶，從六年縮短至四年，並列為優先法案。這本是新國會的新氣象之一，讓「陸配平權」有機會被討論；但一牽扯對岸，馬上捲入政治意識形態之爭，連「增加健保負擔」都可成為卡案理由。

近來兩岸因為金廈海域執法爭端，緊張關係升溫。國民黨團把修法縮短陸配取得身分證年限列為優先法案，被綠營指為「政治不正確」，質疑現在是推動此項法案的重要時機？然而，兩岸目前關係不佳雖是事實，雙方惡意螺旋也不斷上升，大陸國台辦甚至批評我方官員「冷血」；但愈是如此，愈需要互釋善意，來化解敵意、避免衝突。

陸配取得我國身分證的不平等待遇，並非新生議題，國家人權委員會列舉的廿一項人權議題，就包含該議題。只是，過去八年，民進黨在國會居過半優勢，該議題難獲充分討論；如今，國會生態丕變，藍白陣營都主張修法保障陸配平權，終於有了重獲討論、甚至通過的機會。

誠然，國家安全極為重要，人權保障也非毫無限制。但長期以來，許多牽涉大陸人民權益的法案，民進黨總以「影響國家安全」理由，阻攔立法或拖延行政，陸生納保一擋十多年，就是最鮮明的例子。直到這次總統大選，民進黨政府才以「健康權是基本人權」，鬆綁陸生納入健保。

人權是普世價值，不該遇到兩岸關係就轉彎，或動輒以國安之名，要求人權讓位；更不該用技術性可以解決的問題，卡住人權。諷刺的是，像陸生納入健保，民進黨一再阻擋，卻在選舉期間解套，反而坐實了所謂「國安」藉口，也可因選票而轉彎。

事實上，醫界擔心的陸人依親，恐導致健保負擔增加，其實可透過修改制度等行政手段解決，與陸配平權問題脫鉤討論；而非本末倒置，「以健保卡人權」。

國家人權會委員紀惠容說得好，政府過去處理攸關人權事務，太常遇到國安、政治因素，就妥協人權。縱有國安顧忌，人權亦不可偏廢。值此兩岸關係緊張之際，改善差別待遇、讓陸配獲得平等權利，不也正是向對岸遞出和平的橄欖枝？

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