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紀惠容：遇國安 人權就妥協

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察委員紀惠容。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
監察委員紀惠容。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

現行陸配取得身分證年限要比外配多二年，引發人權爭議。國家人權委員會副主委蔡崇義表示，人權會有列舉廿一項人權相關議題，皆分組進行討論，其中也包含該議題；討論自去年起，以三年為一個階段，目前尚未從分組討論提報到所有委員列席會議中，針對近來外界關注此議題，或許下次會議也會進行進一步關注。

人權會委員紀惠容表示，該議題在人權會尚未形成明確共識，她以個人觀點來看，實務上政府在處理攸關人權事務，太常遇到國安、政治因素，就妥協人權，但台灣還是應該要朝人權更進步來前進。

紀惠容指出，根據「ICERD消除一切種族歧視國際公約」，當中有多條條文明定，要不分族群，平等地保障人權；國安層面固然要顧及，不過，針對人權的社會討論也不能少，這個過程需要累積共識，一步一步來。

紀惠容舉例，過去外配若被家暴，卻不能用台灣的社福資源，也是在勵馨基金會倡議修法下，近年才得以一視同仁；如今陸配、外配取得身分證年限不同的議題，同樣存在類似人權不對等狀況，期盼在國安、政治層面討論之餘，能更聚焦該議題的核心，也就是人權層面來一同檢視。

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