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陽光行動／學者：犧牲被徵收土地者的權益

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬朱冠諭／連線報導
政治大學地政系兼任教授、台灣土地正義行動聯盟榮譽理事長徐世榮。圖／聯合報系資料照片
政治大學地政系兼任教授、台灣土地正義行動聯盟榮譽理事長徐世榮。圖／聯合報系資料照片

許多「大學城」願景發展停滯，猶如夢幻泡影一場。地政學者徐世榮直言，此政策是「上下交相賊」，犧牲、侵害的是被徵收土地者的權益。台灣建築學會理事長曾光宗指出，政府發展大學城須清楚思考定位、功能，大學不只是創造知識的平台，對於有許多企業的城市，應了解彼此需求並有效媒合，效益才大。

政治大學地政系兼任教授、台灣土地正義行動聯盟榮譽理事長徐世榮認為，當初這些學校會進駐地方，多與政治因素有關，候選人選舉時將爭取到大學設校做政績，講難聽點就是「上下交相賊」，以新竹縣為例，台大、台科大可取得土地，地方政治人物則能博得聲量，選舉時獲得支持與選票，雙方互相利用。

台大竹北分校遲未開發，徐世榮說，此案屬區段徵收，法理上無法再還給原地主，但這不合理，到頭來土地長期擺著不用，犧牲的是原地主的權益，簡單說就是「一切都是假的」。

土地徵收了卻擺在那邊荒廢，顯示根本沒有必要性。」徐世榮也譴責當時的都市計畫背書並推動此案，就他了解，縣議會長年批評台大未積極利用校區土地，但台大始終不理不睬；大學設立分校並非個案，身為主管機關的教育部要有態度、積極檢討。

徐世榮也建議，可透過都市計畫手段改變現況，地方首長有啟動通盤檢討的權力，可地目變更作為高中用土地，地方檢討後送中央，交由內政部審核是否定案。

對於桃園大學城也面臨瓶頸，中原大學建築系教授曾光宗指出，桃園前市府對大學城似乎定位不清，被邀請的學校與當地產業、區位無法連接，加上沒明顯效益，校方當然想以拖待變；市府改大可拋去包袱、重新思考，歸零也沒問題。

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