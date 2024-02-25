陽光行動／大學圈地效應 帶動炒地炒房

新竹縣竹北市大學城推動雖不如預期，但周邊房地產價格早已水漲船高，且拜新竹科學園區之賜，吸引不少科技人在此購屋，房價只漲不跌。學者觀察大學城周邊出現豪宅化現象，炒地、炒房從當年大學圈地就已啟動，房價愈來愈高，對在地民眾來說是災難一場。

廿多年前台大、台科大宣示要落腳竹北，建商打著「大學城第一排」等名號推案，連道路都取名「台科路」、「科大一路」，吸引民眾購屋。建商一窩蜂蓋樓，加上周邊區位好，房價突然抬高許多，曾吸引投資客熬夜排隊瘋搶預售屋。

不具名的拆遷戶無奈地說，政府與民爭地讓大學蓋分校，開徵收會議時，大學代表信心滿滿稱「資金準備好了，配地後馬上蓋」；如今家園雜草叢生，他痛批「校地停擺不用很浪費，更辜負當年搬遷地主的犧牲。」

台科大竹北校區裡，只見兩棟蓋到一半的大樓，其餘校地仍是一片荒涼。記者郭政芬／攝影

竹北市占全國所得總額中位數前廿名村里的一半，特別的是，台大與台科大校區周邊的鄰里，全部榜上有名，這群科技人擁有令人羨慕的「三高」：學歷高、薪水高、分紅高，也相當重視子女教育，學區風氣佳，吸引更多竹科人前來，帶動第二波房價高漲。

信義房屋竹北文興店專案經理葉培琴解釋，台大與台科大設立分校消息至今，周邊房價廿多年來從一坪十餘萬穩定上漲。台大分校近年來因有竹北遠百、享平方等指標型建設進駐，加上鄰近體育場，生活機能完善，近五年來房價飆漲至每坪四十至五十萬元。台科大區域屋齡較新，有明星學校加值，房價也漲到一坪五十萬元左右。

高教工會理事長、南華大學應用社會系周平表示，大學圈地帶動炒地、炒房，近年竹北發展快速，地方政府自豪帶動地方發展，但民眾卻要負擔高房價，其中農民、經濟不佳的民眾被迫遷離，雖然吸引科技新貴進駐，但在地年輕人房貸壓力大，恐影響家庭生活品質，更成為災難。

竹縣議員吳旭智說，當初無償撥用土地，這幾年接獲很多家長反映，在竹縣找地蓋高中很困難，盼縣府與兩校溝通，把土地轉為在地活化運用。議員林禹佑說，竹北這十年人口成長一倍，始終只有兩所公立高中，高中生花很多時間通勤到外縣市，家長更盼蓋高中就近入學，「當初土地無償給大學，現在要回來也理所當然」。