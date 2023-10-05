亞運射箭／7分箭攪局 中華複合弓男團落銅牌戰

中華複合弓男團8強賽上演逆轉勝，射倒哈薩克進入最終4強，但面對印度隊出現7分箭攪局，以224：235不敵印度隊，落入下午4點進行的銅牌戰，將和馬來西亞隊爭奪站上頒獎台的位置。

複合弓團體賽，每隊3人上場，每一位運動員2箭，共6箭，共計4回合24箭，分數高的隊伍勝出。印度3名成員都大有來頭，德奥塔莱是今年世錦賽複合弓個人金牌，維馬爾是2014年仁川亞運男團金牌、雅加達亞運銀牌班底，年僅20歲的喬卡爾今年世界盃總決賽獲得個人銀牌，中華隊都是亞運「新鮮人」。

第一回合由印度先射，前3箭獲得29分；中華隊臨時更換棒次，原本第二棒的楊承叡和第三棒的陳界綸調換棒次，依序射下10分、10分、9分。印度隊接續3箭全落在10分，中華隊恢復原本順序後也有29分高分，總分仍以58：59落後。

第二回合，陳界綸最後一箭放出8分箭，印度則是有4枝10分箭，領先擴大到117：113，第三回合陳界綸第一枝箭又出現7分箭，三回合結束印度已取得176：165絕對優勢。

第四回合中華隊雖有單場最佳的59分演出，印度也是射下59分，最終以11分大勝中華隊，連3屆晉級金牌戰。

中華隊男子複合弓4強賽不敵印度隊。特派記者季相儒／攝影

中華隊男子複合弓4強賽不敵印度隊。特派記者季相儒／攝影

中華隊男子複合弓4強賽不敵印度隊。特派記者季相儒／攝影 楊承叡4強賽放箭。特派記者季相儒／攝影 中華隊男子複合弓4強賽不敵印度隊。特派記者季相儒／攝影 中華隊男子複合弓4強賽不敵印度隊。特派記者季相儒／攝影

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