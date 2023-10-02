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亞運輕艇／第5名到奪金！賴冠傑超級逆轉秀奪史上第一面牌
預賽就滑出排名第一的成績，我國輕艇競速好手賴冠傑，今天在杭州亞運男子C1-1000公尺決賽滑出4分15秒942成績，從第5名位置一路往上，最終以0.05秒的差距逆轉烏茲別克對手杰尼索夫（Vladlen Denisov），勇奪我國史上第一面輕艇靜水競速金牌。
身為亞運輕艇靜水競速賽事唯一男將代表，賴冠傑預賽就展現續航力，從250公尺的第3名到搶下分組第一，晉級今天登場的決賽。
前250公尺，賴冠傑在9位決賽選手中排名第5，500公尺結束提升到第4名，750公尺完排名仍不變，但最後250公尺他一路超車，最終以4分15秒942逆轉摘金，以0.052秒差距力退杰尼索夫，加入中華代表團的金牌成員行列。
中華隊過往在輕艇靜水競速從沒拿過獎牌，賴冠傑不但奪牌，且是直接摘金，為我國輕艇再寫歷史。賴冠傑今年5月才在世界盃波茲南站拿下C1-500公尺金牌，同樣寫下新頁，如今順利收下亞運金牌，將繼續放眼明年巴黎奧運。
亞運輕艇靜水競速賽事在今天舉行首日賽程，我國今年在此項目僅有男子選手賴冠傑一人參賽，在今天登場的輕艇競速男子C1-1000公尺預賽中，賴冠傑被分在第一組出賽，在前250公尺天還一度暫居第3名。
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