亞運桌球／霸氣與冷靜二人組 老將莊智淵傳承林昀儒「不放棄任何一球」

莊智淵和林昀儒搭檔的桌球男雙組合，沒能複製前一天對大陸隊「讓二贏三」的驚天逆轉，四強戰敗給世界排名第一的南韓張禹珍、林鐘勳組合，拿下銅牌。這是中華隊在相隔17年後再度在亞運球桌球男雙項目奪下獎牌；2006年多哈亞運，拿下銅牌的正是今天也在場上的莊智淵。

莊智淵現年42歲，搭檔的「小林同學」林昀儒22歲，兩人有著截然不同的球風，老莊得分時振臂高呼、失分時顯露懊惱的表情，這場比賽中華隊唯一拿下的第三局，即使在旁的教練都拍手漲紅了臉，但場上的小林，依然看不出情緒，這對霸氣與冷靜的組合，看到台灣桌球的傳承。

林昀儒在比賽過程中，像個學習中的孩子，莊智淵總是不斷的提醒，而小林則是點頭或簡短回應，他之前受訪時曾經提到，「我不是神童，只是堅持打好每一顆球」。1998年，莊智淵第一次參加亞運時只有17歲，當時也是「神童級」角色，這對老少配的共同點，都是「堅持打好每一顆球」。

杭州亞運是老莊參加的第七次亞運，他第一次參加時，小林還沒出生；莊智淵在場上拿到個人單打銀牌時，林昀儒只有一歲，一個在高雄發跡，一個在宜蘭出生，而小林的家庭背景更是與桌球毫無淵源，誰又想到這麼多年後，兩人會搭檔打球，為中華隊拿下這面難能可貴的獎牌。

莊智淵或許沒有第八次參加亞運的機會，但老將的拚勁與價值，在場上展現無遺，原本看著就要在八強戰止步，沒放棄任何一球，再往前跨進一步，這場與南韓的爭戰，一定是林昀儒日後面對世界一等一高手時的養分。

老莊在亞運賽場上，沒能拿過一面金牌，這次是最接近的一次，也可能是最後一次機會了，難免遺憾，但，值了，我們還有林昀儒。

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