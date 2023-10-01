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亞運單日雙金…滑輪溜冰、網球女雙 我穿金戴銀

聯合報／ 特派記者陳宛晶曾思儒／杭州報導
杭州亞運網球女雙我國「金包銀」，詹詠然（右一）／詹皓晴（右二）摘金，梁恩碩（左一）／李亞軒（左二）獲銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球女雙我國「金包銀」，詹詠然（右一）／詹皓晴（右二）摘金，梁恩碩（左一）／李亞軒（左二）獲銀牌。特派記者季相儒／攝影

中華代表團昨天在杭州亞運兩金三銀入袋，年紀正好相差一輪的施沛妤楊合貞，在滑輪溜冰場上「金包銀」，網球女雙金牌戰的「台灣內戰」，則由詹家姊妹成為贏家，詹詠然在個人的第五屆亞運拿下第五金，且是釋放壓力的一金。

上屆在雅加達亞運拿下兩金一銅的滑輪溜冰，本屆在賽程展開第一天就不負眾望開金庫，但站上凸台高點的人並非賽前各界點名的楊合貞，而是十八歲小將施沛妤，初次參加亞運就稱霸一萬公尺計分淘汰賽，讓這位亞運菜鳥直呼驚喜，「原本設定是拿獎牌，可以拿到金牌真的太開心了，很感動。」

杭州亞運滑輪溜冰女子一萬公尺計分淘汰賽，十八歲小將施沛妤（前）初體驗就摘金，楊合貞（後）奪銀。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰女子一萬公尺計分淘汰賽，十八歲小將施沛妤（前）初體驗就摘金，楊合貞（後）奪銀。特派記者季相儒／攝影

楊合貞早已預告亞運將是國際賽最終戰，帶著傷勢復出，提到兩年來的復健辛勤，斗大淚珠開始落下，她自曝比賽後段身體已沒知覺，能和學妹「金包銀」，雖有些許遺憾仍十分感動。

網球賽程則是進入最後一天，中央球場三場金牌戰、六組人馬，中華隊就占三組。詹詠然、詹皓晴先在女雙以直落二拍落自家人梁恩碩、李亞軒，梁恩碩短暫休息後再戰與黃琮豪搭檔的混雙，先贏一盤後遭到逼平，決勝盤搶十全程處於劣勢，最終不敵印度對手，梁恩碩一日雙「銀」。

詹家姊妹三度在亞運搭檔女雙，前兩次取得一銀一銅，今年終於兌現期待，姊妹倆站上頒獎台領取金牌時拭淚，詹詠然坦言有卸下重擔的感覺，詹皓晴也說：「終於為中華隊拿到這面金牌」。

拳擊好手甘家葳寫下新頁，在男子七十一公斤級八強賽以五比○擊敗馬來西亞對手，挺進四強「保底」銅牌，是我國暌違五十三年的亞運男子拳擊獎牌；桌球場上也有驚奇，莊智淵、林昀儒合拍出擊，面對地主組合梁靖崑、林高遠上演輸二贏三的大逆轉，前進四強，同樣「保底」銅牌，接下來要為成色而戰。

中華隊昨在籃球三對三男子組也有出色表現，八強賽面對強敵中國大陸隊，林信寬再次跳出來接管戰局，最後連拿三分澆熄對手反撲火苗，以廿二比十五爆冷拿下勝利，挺進今天四強戰。

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