亞運桌球／輸2贏3 男雙逆轉地主再添牌

團體賽連三屆奪銅的中華男子桌球隊，男雙確定再有獎牌入袋，「桌球教父」莊智淵／林昀儒昨天上演「輸二贏三」逆轉勝，力退地主組合梁靖崑／林高遠，戲劇性晉級四強，保底銅牌，今天中午將和南韓組合張禹珍／林鍾勳爭金牌戰門票，挑戰推進獎牌成色。

四十二歲的莊智淵已是亞運「七朝元老」，從一九九八年曼谷亞運開始無役不與，今年和小自己廿歲的林昀儒攜手，男雙前兩戰都一局未失過關，昨天碰地主陷苦戰，先輸兩局外，第三局還陷入二比五落後，但喊出暫停成扭轉局勢的關鍵，恢復比賽後寶島組合連趕五分逆轉，決勝局又在四比七劣勢下後來居上，硬是以六比十一、七比十一、十一比八、十一比六、十一比八淘汰地主組合。

絕處逢生出線，林昀儒承認超乎預期，「一開始沒想到可以贏，真的非常開心。」莊智淵提到，不論局數或分數都曾陷入劣勢，最關鍵是心態，「持續溝通，沒有因為落後就放棄了，一個球一個球去打，這是今天做得比較好的」。

兩人單打也闖進八強，可惜沒能複製雙打成績，莊智淵直落四不敵地主「世界球王」樊振東，林昀儒更是錯過局數三比二的優勢，遭香港對手黃鎮廷連趕兩局逆轉。除了男單，女單代表鄭怡靜、陳思羽以及女雙陳思羽／黃怡樺都是八強止步，差一勝登上頒獎台。

商品推薦