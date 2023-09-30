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亞運桌球／9：4領先遭逆轉 鄭怡靜帶傷上陣錯過獎牌

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供
鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供

帶傷第4度參加亞運，目前世界排名14的我國桌球「一姊」鄭怡靜一路挺進女單8強，今天面對日本世界排名第9的早田希娜，鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。

原本就有腰傷舊疾的鄭怡靜，女團16強賽一次正手撲球時不慎摔倒，腰傷和右膝蓋傷勢加劇，除女團8強退賽，混雙個人賽也放棄，但帶著包紮的右膝打進女單8強，今天面對早田希娜一下場更連拿7分，絕對領先雖一度被追到8：5，仍以11：7先下一城。

第二局早田希娜先得分，不過鄭怡靜在擦邊幸運球助陣下連拿4分反超，強勢正手拍再取得10：6「局末點」，雖被對手連搶2分，關鍵時刻發球直接得分，順利以11：8收下第二局。

第三局鄭怡靜在3：6落後下連追3分扳平，但早田希娜接續連下5分，以11：6搶下個人第一局。

鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供
鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供

第四局鄭怡靜在先失2分下連趕4分反超，7：7時變線攻擊先拿下超前分，再逼出對手掛網，取得9：7領先；早田希娜搶下第8分後鄭怡靜喊出暫停，但恢復比賽後遭早田希娜扳平比數，接續鄭怡靜回球掛網讓對手先拿到「局末點」，關鍵分又打飛，讓早田希娜連趕4分下以11：9扳平局數。

第五局鄭怡靜打出3：0開局，領先雖被對手7：7追平到1分反超，鄭怡靜用強勢正手拍扳平，8：8下再以直線攻勢搶下第9分，可惜接續正拍攻擊拉出界，9：9再戰平。關鍵分，早田希娜回球出界，先拿到局末點的鄭怡靜錯過第一個機會，正手殺球機會又出現掛網失誤，回球掛網下讓早田希娜12：10逆轉取得「聽牌」領先。

第六局鄭怡靜先取得4：0優勢，9：4領先下卻被對手連趕7分，以9：11無緣晉級。

鄭怡靜。圖／中華奧會提供（資料照）
鄭怡靜。圖／中華奧會提供（資料照）

31歲的鄭怡靜從14歲就入選成人國手，從2010年廣州亞運就參賽，今年已是連4屆與會，打進8強追平個人亞運最佳成績，無奈腰傷影響發揮，和獎牌再擦身過。

桌球個人賽進行到8強階段，今天中華桌球好手全面出擊，鄭怡靜是率先出賽的台將，接續包括男雙林昀儒／莊智淵和女單陳思羽，晚上男單林昀儒和莊智淵都將上陣。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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