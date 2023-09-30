聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運網球／莊吉生金牌獻亡母續拚下屆

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
莊吉生搭檔許育修，奪中華隊亞運首面網球男雙金牌。特派記者季相儒／攝影
莊吉生搭檔許育修，奪中華隊亞運首面網球男雙金牌。特派記者季相儒／攝影

我國網將莊吉生許育修年紀相差十歲，過去從未合作，杭州亞運首次聯手就一路打下金牌，卅四歲的莊吉生笑說，新生代的崛起是促使他繼續往前的推力，希望能拚到二○二六年名古屋亞運，生涯第一面亞運金牌也是獻給去年過世的母親。

莊吉生的父親是高雄人、媽媽是台南人，美國出生長大的他卻操著一口流利台語；他二○一五年轉籍回台灣，二○一七年台北世大運留下男子金牌成國際賽代表作。相隔六年，他成杭州亞運中華網球隊最資深選手，和許育修的跨世代組合不但勇闖金牌戰，昨天更以兩個六比四拍下印度組合米內尼／拉馬納坦，摘下團隊史上第一面亞運男雙金牌。

過去中華網球隊亞運男雙最佳成績是兩面銅牌，打出新猷的莊吉生提到，杭州亞運隊友許育修、曾俊欣吳東霖單打排名都在自己前頭，促使自己繼續進步。今年自己成績也有提升，加上亞運首金加持，想以現仍征戰國際賽的卅八歲瓦文卡、卅六歲「英國希望」墨瑞為榜樣，「希望我可以拚到下個亞運」。

莊吉生男雙首戰力退地主後曾分享，去年母親離世後，比賽看到蝴蝶就感受到母親仍在身邊，首戰就有看到隻蝴蝶舞動，金牌戰時再度看到視為母親化身的蝴蝶。他用台語感性分享說，經過去年的掙扎、不捨，今年自己終於能比較釋懷、放鬆，亞運打下最好成績，一直掛心自己的媽媽也可以好好休息了。

許育修除了男雙奪金，混雙和詹皓晴也打下銅牌，加上上月成都世大運包辦三金，美網打下生涯第一場大滿貫會內賽單打勝利，今年成許育修寫下突破的一年，不過他透露亞運奪下一金一銅超乎預期，「第一次打，沒有想太多，本來想拿個牌，沒想到男雙拿金牌，混雙也進到四強」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 莊吉生 許育修 吳東霖 詹皓晴 曾俊欣

延伸閱讀

亞運網球／混雙無緣金包銀 詹皓晴展望女雙

亞運網球／打不過印度傳奇 許育修、詹皓晴混雙獲銅

亞運網球／混雙意外闖金牌戰 黃琮豪笑：不小心一直贏

亞運網球／「看到蝴蝶」有洋蔥 莊吉生奪金洩壓：媽媽能好好休息了

相關新聞

亞運網球／我摘史上男雙首金

歷屆亞運曾奪下七面金牌的中華網球隊，杭州亞運再度成為「獎牌庫」。昨天許育修和莊吉生先打下史上第一面亞運男雙金牌，許育修接...

亞運網球／莊吉生金牌獻亡母續拚下屆

我國網將莊吉生和許育修年紀相差十歲，過去從未合作，杭州亞運首次聯手就一路打下金牌，卅四歲的莊吉生笑說，新生代的崛起是促使...

亞運游泳／終結獎牌荒 王冠閎蝶式奪銀

出發杭州前就喊出的奪牌目標，我國「蝶王」王冠閎昨天做到了。游泳壓軸賽程登場的男子兩百公尺蝶式，他從原本居三到超車地主陳俊...

亞運電競／「英雄聯盟」我再銀恨南韓

繼前天的「快打旋風五」，中華隊昨天在電競場上再於「英雄聯盟」不敵南韓隊，以銀牌作收。朱駿嵐回憶團隊從剛開始許多摩擦，到現...

亞運射擊／10公尺空氣手槍 女團摘銅

杭州亞運射擊賽進入第六天，中華隊終於迎來獎牌，「證件妹」吳佳穎領軍的三位女將在十公尺空氣手槍收下團體賽銅牌，吳佳穎則在個...

亞運體操／丁華恬奪女子首面獎牌

在亞運女子體操獎牌榜上，我國不再缺席，「體操精靈」丁華恬昨天在杭州亞運競技體操平衡木演繹屬於自己的完美，帶回一面銅牌，儘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦