亞運網球／莊吉生金牌獻亡母續拚下屆

我國網將莊吉生和許育修年紀相差十歲，過去從未合作，杭州亞運首次聯手就一路打下金牌，卅四歲的莊吉生笑說，新生代的崛起是促使他繼續往前的推力，希望能拚到二○二六年名古屋亞運，生涯第一面亞運金牌也是獻給去年過世的母親。

莊吉生的父親是高雄人、媽媽是台南人，美國出生長大的他卻操著一口流利台語；他二○一五年轉籍回台灣，二○一七年台北世大運留下男子金牌成國際賽代表作。相隔六年，他成杭州亞運中華網球隊最資深選手，和許育修的跨世代組合不但勇闖金牌戰，昨天更以兩個六比四拍下印度組合米內尼／拉馬納坦，摘下團隊史上第一面亞運男雙金牌。

過去中華網球隊亞運男雙最佳成績是兩面銅牌，打出新猷的莊吉生提到，杭州亞運隊友許育修、曾俊欣和吳東霖單打排名都在自己前頭，促使自己繼續進步。今年自己成績也有提升，加上亞運首金加持，想以現仍征戰國際賽的卅八歲瓦文卡、卅六歲「英國希望」墨瑞為榜樣，「希望我可以拚到下個亞運」。

莊吉生男雙首戰力退地主後曾分享，去年母親離世後，比賽看到蝴蝶就感受到母親仍在身邊，首戰就有看到隻蝴蝶舞動，金牌戰時再度看到視為母親化身的蝴蝶。他用台語感性分享說，經過去年的掙扎、不捨，今年自己終於能比較釋懷、放鬆，亞運打下最好成績，一直掛心自己的媽媽也可以好好休息了。

許育修除了男雙奪金，混雙和詹皓晴也打下銅牌，加上上月成都世大運包辦三金，美網打下生涯第一場大滿貫會內賽單打勝利，今年成許育修寫下突破的一年，不過他透露亞運奪下一金一銅超乎預期，「第一次打，沒有想太多，本來想拿個牌，沒想到男雙拿金牌，混雙也進到四強」。

商品推薦

udn討論區