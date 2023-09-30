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亞運田徑／楊俊瀚、林祐賢100公尺晉準決賽

中央社／ 杭州29日電
楊俊瀚（左）田徑男子100公尺預賽晉級準決賽。 新華社
楊俊瀚（左）田徑男子100公尺預賽晉級準決賽。 新華社

杭州亞運田徑項目賽程今天展開，「台灣最速男」楊俊瀚、林祐賢在田徑男子100公尺預賽雙雙晉級準決賽；女子鏈球選手余雅倩、女子鉛球簡晨昕都可惜以第4名作收、與獎牌擦肩而過。

田徑男子100公尺預賽今天展開，「台灣最速男」楊俊瀚被分在第1組、第5賽道，最後跑出10秒31的成績，以預賽第12名晉級；另外1名田徑好手林祐賢則是被分在第2組、第6賽道，跑出10秒43成績，最後也以第16名晉級明天的準決賽。

女子田徑部分，台灣女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩今天在決賽擲出63公尺21的成績，可惜最後以第4名作收、與獎牌擦身而過。女子鏈球項目金銀銅牌分別為中國選手王崢、中國選手趙杰、韓國選手金太熙。

女子鉛球決賽部分，簡晨昕擲出16公尺61成績，雖然也以第4名作收、無緣獎牌，不過已經突破個人最佳成績；吳慈恩則是以14公尺80拿下第11名。這個項目金銀牌也由中國選手包辦，分別為鞏立姣、宋佳媛。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 楊俊瀚 余雅倩

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