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亞運體操／寫歷史！丁華恬平衡木銅牌 史上首面女子體操獎牌
中華代表團再度於亞運賽場上寫下新頁，「體操精靈」丁華恬今天在競技體操平衡木拿下13.300分，收穫銅牌，為我國史上第一位女子選手拿下體操獎牌。
丁華恬在資格賽完成難度分5.9分的整套動作，取得13.866分、排名第1晉級決賽，今天備受期待能否為中華隊再添獎牌。
丁華恬在決賽第2位上陣，穩定的表現，讓場邊頻頻出現「真的好穩」的讚嘆聲，丁華恬完成全套動作，露出甜美笑容，對著鏡頭比出大拇指，經歷漫長等待看到分數揭曉時，表情相當微妙，她的難度分5.6、執行分7.700，總分13.300分。
丁華恬躍上首位，直到倒數第二位出場的日本選手岡村真取得13.966分的超高分，才被擠落第2， 中國唐茜靖再以13.733將丁華恬擠落第3。
加上李智凱本屆的鞍馬金牌在內，中華隊共在亞運體操共斬獲2金1銀8銅，11面清一色都是男子選手拿下，丁華恬的銅牌仍寫下新歷史。
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