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亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

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亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

聯合報／ 特派記者陳宛晶蘇志畬／即時報導
中華代表團在杭州亞運寫下新頁，台灣棋士許皓鋐拿下圍棋男子個人金牌，這是我國在亞運圍棋的第一金。圖／中華奧會提供
中華代表團在杭州亞運寫下新頁，台灣棋士許皓鋐拿下圍棋男子個人金牌，這是我國在亞運圍棋的第一金。圖／中華奧會提供

中華代表團在杭州亞運寫下新頁，台灣棋士許皓鋐從8強賽、4強賽到金牌戰，連斬世界排名前3，拿下圍棋男子個人金牌，這是我國在亞運圍棋史上第一金，見證歷史誕生。

圍棋並無官方世界排名，許皓鋐在Go Ratings網站的非官方世界排名第35，8強賽面對世界排名第2的南韓朴廷桓贏半目，4強賽再以半目之差淘汰有「申工智能」之稱的世界第1申真諝，連過南韓兩大山脈後，金牌戰面對世界第3的柯潔，成為奪金路上最後一顆墊腳石。

許皓鋐執黑，先占據右上角地盤，接著雙方開始專注在左半盤面爭奪，左下角成為雙方爭搶地盤重點，柯潔占有微幅優勢，許皓鋐也花費不少時間思考，然而柯潔在叫吃上發生失誤，反讓許皓鋐有機會打出活路。

許皓鋐占據上風後改往右下角布陣，站穩陣腳，也將右上、右下黑棋開始串連，然而柯潔逐漸在右上打出破口，採取時間攻勢，加快節奏壓迫許皓鋐，由柯潔逐漸要回優勢；然而最後進入收官階段，柯潔花光思考時間，換許皓鋐穩紮穩打逆轉局面，讓柯潔無奈搖頭、嘆氣。

4歲開始學棋的許皓鋐，去年底晉升職業九段，並在台灣九大冠中握有八冠，寫下台灣棋手史無前例的紀錄，今年首度出戰亞運，奪金路上連續擊敗世界排名前3的對手，金牌純度超高。

亞運前一次納入圍棋已是2010年廣州亞運，當時共設男子團體，女子團體和混合雙人3項賽事，3金都由南韓帶走，中華隊拿到一面女團銅牌；圍棋相隔13年返亞運，許皓鋐為中華代表團進帳一面金牌，寫下史無前例的成績。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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