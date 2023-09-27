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亞運跆拳／中華女將雙路搶金 羅嘉翎、林唯均皆「銀」恨

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
羅嘉翎（中）在女子五十七公斤金牌戰落敗，賽後瞬間落淚。
羅嘉翎（中）在女子五十七公斤金牌戰落敗，賽後瞬間落淚。

杭州亞運中華跆拳道隊昨天兩位女將雙路搶金，都以銀牌作收，「跆拳道甜心」羅嘉翎在金牌戰以○比二敗北，賽後瞬間噴淚，迅速整理好心情帶著甜美笑容站上頒獎台，這一仗輸了、沒能達成金牌目標可惜，但已經盡力。

中華隊昨在女子五十三、五十七公斤級分別由羅嘉翎、林唯均踢進決賽，總教練劉祖蔭指出，羅嘉翎面對世界排名第一的中國大陸女將駱宗詩，兩人勢均力敵，駱宗詩的控制力更好一些，林唯均則在八強踢落最大對手左菊，「已經把左菊打下來，我們是很期待可以奪冠。」最終都收銀牌，他讚許選手都已經盡力，也表達歉意，「很抱歉沒達到目標」。

羅嘉翎在金牌戰兩回合遭到完全壓制，以二比六、○比九敗陣。「自己有盡力了，滿可惜，還是沒有好好把握這場比賽。」她指出，從一開始備戰亞運就以駱宗詩為假想敵，以她為目標去模擬，「很努力要去克服，之後的比賽還是會一直遇到」。

教練劉聰達感覺得到她的急躁，「可能還是有壓力，她覺得沒被踢到，但分數一直跳，她就亂了，但是電子護具也沒辦法，她自己當然也沒踢到別人，那也沒辦法」。

哭成淚人兒只是短暫，羅嘉翎賽後笑著面對媒體，被問到當下的情緒，還能用台語自嘲「有點誇張，沒辦法」。劉聰達輕拍她的頭說「不要哭」，還被子弟兵秒回：「沒事啦」！

跆拳道向來是中華代表團的獎牌庫，從一九九四年廣島亞運成為正式項目以來，每屆都有金牌，已累積十二金，本屆在最大奪金所繫羅嘉翎失利後，能否延續「優良傳統」留下極大懸念。

我國跆拳道女將林唯均面對南韓選手朴慧眞差點上演逆轉勝，以1：2落敗，收下一面銀牌。亞運採訪團／杭州攝影
我國跆拳道女將林唯均面對南韓選手朴慧眞差點上演逆轉勝，以1：2落敗，收下一面銀牌。亞運採訪團／杭州攝影

羅嘉翎在女子五十七公斤金牌戰落敗，賽後瞬間落淚，仍整理好心情帶著笑容站上頒獎台。
羅嘉翎在女子五十七公斤金牌戰落敗，賽後瞬間落淚，仍整理好心情帶著笑容站上頒獎台。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 羅嘉翎 林唯均

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