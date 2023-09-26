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亞運桌球／不敵陸 我男團惜收銅

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
中華桌球隊昨天在亞運男團四強賽輸球，雖獲得銅牌，但因落敗無法開心。圖／中華奧會提供
中華桌球隊昨天在亞運男團四強賽輸球，雖獲得銅牌，但因落敗無法開心。圖／中華奧會提供

真的是攀不過的高牆，中華桌球隊昨天在男團四強賽遭遇一場震撼教育，面對中國大陸隊直落三點、一局未取落敗，收穫一面銅牌，「桌球教父」莊智淵認為每次與大陸的交手都是學習，此戰的感覺也是一樣。

大陸此戰派出的三點選手樊振東、王楚欽、馬龍，就是世界排名前三的選手，中華隊的苦戰可想而知，但打下來結局還是相當殘酷，莊智淵、林昀儒廖振珽都是直落三局落敗。

就連我國桌球一哥林昀儒都在廿六分鐘快速敗下陣來，被問到對戰王楚欽碰到什麼問題，林昀儒維持話不多的應答，「沒什麼問題，就打不贏。」廖振珽眼中的馬龍，認為他的實力還是世界頂尖，「打起來，和之前差不多，可能他的變化比較快，變在我前面。」

莊智淵面對與樊振東的過招，賽前也有擬訂戰術，且按照自己的想法去走，「但在來回上自己還是不夠篤定。」對手很強，但他認為更重要的還是強化自己，「其實今天還是有些機會，只是沒有做好。」

莊智淵賽前就說，每次和大陸的對戰都能學到很多東西，會有滿滿收穫，賽後的感覺也是一樣，「場上肯定會有一些感覺，整體還是要回去看錄像，確定哪些東西出問題、哪些可以做更好。」

中華隊在桌球的團體賽程結束，女團止步八強，男團拿下銅牌，將下來將為個人、雙打賽事備戰，包括莊智淵、林昀儒的男雙備受矚目。林昀儒表示，「之前比賽也有打過，配合上應該沒問題。」莊智淵也說會盡力打、放開打。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林昀儒 莊智淵 廖振珽

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