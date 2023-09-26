聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／柔道雙金開路 今看跆拳道羅嘉翎

聯合報／ 特派記者曾思儒陳宛晶／杭州報導
跆拳道指標女將羅嘉翎今天將在女子五十七公斤級登場。圖／中華奧會提供
跆拳道指標女將羅嘉翎今天將在女子五十七公斤級登場。圖／中華奧會提供

「柔道男神」楊勇緯剛奪下中華代表團亞運史上第一百面金牌，昨天「柔道女王」連珍羚再接棒，四度參賽的她一路晉級金牌賽，最終戰更力退尋求衛冕的日本強敵玉置桃，奪下個人生涯第一金，也是中華代表團在杭州亞運的第二金。

由「七朝元老」莊智淵林昀儒領軍的中華桌球男子隊，闖進四強已保底銅牌，昨天晚間面對世界冠軍馬龍、樊振東坐鎮的地主大陸隊，第一點莊智淵、第二點林昀儒和第三點的廖振珽都連輸三局，無緣金牌戰代表連續三屆奪下銅牌，接續將在個人賽繼續挑戰頒獎台。

柔道今年派出三男、六女參賽，楊勇緯開出紅盤，昨天兩位女將連珍羚和廖宇蓉也雙雙打進獎牌賽，連珍羚帶回台灣史上第一面亞運柔道女子金牌，廖宇蓉在女子七十公斤級銅牌戰落敗，以第五名作收。

「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。特派記者季相儒／攝影
「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。特派記者季相儒／攝影

楊勇緯奪金已是柔道隊新頁，連珍羚的金牌讓團隊榮耀再添一筆，賽後落淚的柔道隊教練蔡宜芳提到，亞運前一個月到日本移地訓練，除讓台灣選手接受刺激，也可了解長年旅日的連珍羚狀況，對亞運備戰有很大幫助。師徒接續以巴黎奧運為目標，期待再登頒獎台。

而十一歲「滑板女孩」林逸凡在杭州亞運踏出大型綜合運動會的第一步，昨天以第八名在女子公園式滑板作收。結束亞運之旅後，還有一個夢想等待著她，林逸凡露出害羞的笑容說：「想跟戴資穎合照」，連戴資穎前一天已經抵達杭州的情報都已經掌握。林逸凡今天就會回台，她不知道有沒有機會圓夢。

中華代表團目前兩金都是柔道隊包辦，今天跆拳道指標女將羅嘉翎將在女子五十七公斤級登場，雅加達亞運奪下射擊十公尺步槍混雙金牌的林穎欣／呂紹全也將上陣拚連霸。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 連珍羚 楊勇緯 林昀儒 戴資穎 莊智淵 羅嘉翎 林穎欣 廖振珽

延伸閱讀

亞運柔道／屢次挫敗掉淚到奪金大哭 連珍羚淚水代表突破極限

亞運柔道／看連珍羚從谷底爬起 教練蔡宜芳：很可怕

亞運／跆拳道羅嘉翎首秀拚金 射擊呂紹全林穎欣挑戰連霸

亞運柔道／連珍羚亞運奪金 連父：她的堅持讓人佩服

相關新聞

亞運柔道／用金牌粉碎質疑 連珍羚：感謝自己沒放棄

同樣是落淚，這次是欣喜的淚水，我國「柔道女王」連珍羚揮別兩年前東京奧運「一輪遊」失利，昨天在杭州亞運一路闖進女子五十七公...

亞運桌球／不敵陸 我男團惜收銅

真的是攀不過的高牆，中華桌球隊昨天在男團四強賽遭遇一場震撼教育，面對中國大陸隊直落三點、一局未取落敗，收穫一面銅牌，「桌...

亞運／柔道雙金開路 今看跆拳道羅嘉翎

「柔道男神」楊勇緯剛奪下中華代表團亞運史上第一百面金牌，昨天「柔道女王」連珍羚再接棒，四度參賽的她一路晉級金牌賽，最終戰...

亞運划船／「甜姊兒」黃義婷 獎牌擦身過

兩屆奧運國手、雅加達亞運奪下銀牌的「划船甜姊兒」黃義婷，杭州亞運迎接「畢業戰」，拚盡全力但錯過頒獎台，以第四名完成賽事的...

亞運武術／杭州風情畫…超越勝負的劍舞 孫家閎留武家風範

對獎牌的期望，不是人人可以化為現實，「柔道女王」連珍羚四戰亞運終於奪金，留下喜悅的淚水，武術場上，孫家閎的第二度征戰亞運...

亞運體操／丁華恬平衡木第一晉決賽 女團奪第4創隊史最佳

台灣女團今天杭州亞運競技體操女團決賽以147.096分，排名第4，締造隊史新猷，其中丁華恬在平衡木資格賽繳出13.866...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦