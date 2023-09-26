亞運／柔道雙金開路 今看跆拳道羅嘉翎

「柔道男神」楊勇緯剛奪下中華代表團亞運史上第一百面金牌，昨天「柔道女王」連珍羚再接棒，四度參賽的她一路晉級金牌賽，最終戰更力退尋求衛冕的日本強敵玉置桃，奪下個人生涯第一金，也是中華代表團在杭州亞運的第二金。

由「七朝元老」莊智淵、林昀儒領軍的中華桌球男子隊，闖進四強已保底銅牌，昨天晚間面對世界冠軍馬龍、樊振東坐鎮的地主大陸隊，第一點莊智淵、第二點林昀儒和第三點的廖振珽都連輸三局，無緣金牌戰代表連續三屆奪下銅牌，接續將在個人賽繼續挑戰頒獎台。

柔道今年派出三男、六女參賽，楊勇緯開出紅盤，昨天兩位女將連珍羚和廖宇蓉也雙雙打進獎牌賽，連珍羚帶回台灣史上第一面亞運柔道女子金牌，廖宇蓉在女子七十公斤級銅牌戰落敗，以第五名作收。

「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。特派記者季相儒／攝影

楊勇緯奪金已是柔道隊新頁，連珍羚的金牌讓團隊榮耀再添一筆，賽後落淚的柔道隊教練蔡宜芳提到，亞運前一個月到日本移地訓練，除讓台灣選手接受刺激，也可了解長年旅日的連珍羚狀況，對亞運備戰有很大幫助。師徒接續以巴黎奧運為目標，期待再登頒獎台。

而十一歲「滑板女孩」林逸凡在杭州亞運踏出大型綜合運動會的第一步，昨天以第八名在女子公園式滑板作收。結束亞運之旅後，還有一個夢想等待著她，林逸凡露出害羞的笑容說：「想跟戴資穎合照」，連戴資穎前一天已經抵達杭州的情報都已經掌握。林逸凡今天就會回台，她不知道有沒有機會圓夢。

中華代表團目前兩金都是柔道隊包辦，今天跆拳道指標女將羅嘉翎將在女子五十七公斤級登場，雅加達亞運奪下射擊十公尺步槍混雙金牌的林穎欣／呂紹全也將上陣拚連霸。

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