亞運划船／「甜姊兒」黃義婷 獎牌擦身過

兩屆奧運國手、雅加達亞運奪下銀牌的「划船甜姊兒」黃義婷，杭州亞運迎接「畢業戰」，拚盡全力但錯過頒獎台，以第四名完成賽事的她忍不住落淚，遺憾沒能完成帶回獎牌目標。

卅三歲的黃義婷坦言，就自己年紀，要拚下屆亞運難度高，賽前先生和家人也告訴自己盡力，去享受生涯最後一次亞運，「這場我告訴自己盡全力，就算衝到終點暈倒了也沒關係，就算翻船了，我想說『一定會有人來救我』。」想到沒能帶回獎牌獻給支持自己的每個力量，黃義婷斗大淚珠默默從眼眶流下。

昨天決賽，黃義婷一路排名第四，最後兩百五十公尺雖試圖追趕日本女將米川志保，離目標仍差一步，最終以七分五十六秒七六的第四名成績完賽。在太陽露臉的富陽銀湖體育中心拚完最後一趟，黃義婷下船時出現耳鳴、頭暈等症狀，最後是坐在地上才能緩過氣。

確定和亞運告別，黃義婷會想續拚明年巴黎奧運嗎？「先休息一下，沉澱一下心情，再決定下一步。」她雖還沒明確答案，但也希望以自身例子勉勵後進，「我的划船生涯那麼長，你們還年輕，有大把青春可以去拚。我可以，相信他們也可以。」

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