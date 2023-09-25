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亞運體操／丁華恬平衡木第一晉決賽 女團奪第4創隊史最佳

中央社／ 杭州25日電
丁華恬進行平衡木比賽。 中新社
丁華恬進行平衡木比賽。 中新社

中華隊今天杭州亞運競技體操女團決賽以147.096分，排名第4，締造隊史新猷，其中丁華恬在平衡木資格賽繳出13.866分，以第1名之姿挺進決賽，讓教練蔡恆政直呼很滿意，接下來單項決賽將力拚獎牌。

由「鞍馬王子」李智凱率領的體操男團，昨天在杭州亞運團體賽斬獲銅牌，收下隊史首面獎牌，今天由女團接力上陣，派出賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬、張孖淩等人，同樣在黃龍體育中心體育館展開團體賽決賽和單項資格賽。

女團原先目標力拚打破上屆第5名成績，並朝奪牌邁進，只是今年亞運體操女團不只中國、日本、韓國參戰，就連COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，久未在國際賽露面的北韓隊也有參加。

教練蔡恆政賽前預期，女團成績可能會落在中國、日本、韓國、北韓之後，但女團今天決賽最終繳出147.096分，奪得第4名，僅次於中、日、北韓，創下女團隊史在亞運最佳成績，對於團隊表現，也讓蔡恆政直呼很滿意。

近況不錯的丁華恬今天在平衡木資格賽，成功完成難度5.9分動作，並以總分13.866分，排名第1晉級決賽。看到愛徒優異的表現，也讓蔡恆政超開心，他認為，不僅將能為丁華恬之後征戰世錦賽增添信心，也希望接下來愛徒能挑戰亞運體操單項獎牌。

丁華恬除了前進平衡木決賽外，她和賴品儒還取得個人全能決賽門票。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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