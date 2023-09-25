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亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

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亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
連珍羚頒獎典禮上再度落淚。特派記者季相儒／杭州攝影
連珍羚頒獎典禮上再度落淚。特派記者季相儒／杭州攝影

揮別東京奧運首輪出局低潮，我國「柔道女王」連珍羚今天在杭州亞運奪下女子57公斤級金牌，頒獎典禮時她聽到會歌忍不住再度落淚，帶著獎牌進入新聞發佈會後宣布，延續選手生涯，續拚2024年巴黎奧運。

今天數度落淚的連珍羚，提到頒獎典禮上的眼淚，35歲的她說：「已經打算東京奧運結束要退休了，因為這個亞運，是我決定繼續站在賽場的理由，能走到最後這個目標，真的很感動。」

為增進柔道技術，連珍羚大學就赴日，對宛如另個「主場」的東京奧運抱持高度期待，不料第一場卻因吞下3個「指導」落敗。淚灑東京的她打消退役念頭，以杭州亞運為努力目標，今天連過4關收穫生涯第一面，也是隊史第一面亞運女子金牌後，她被問下一步時先說「先讓我沉靜一下心情」，晚上頒獎典禮後明確說：「當然以明年奧運為主。」

東京奧運後開始和連珍羚合作的教練蔡宜芳提到，目前男子60公斤級的「男神」楊勇緯、連珍羚和女子48公斤級的林真豪都在巴黎奧運合格名單，今天打進女子70公斤級銅牌戰的廖宇蓉也有機會爭取巴黎奧運資格，期待我國柔道隊明年再綻放光芒。

連珍羚（左二）頒獎典禮和奪牌選手合影。特派記者季相儒／杭州攝影
連珍羚（左二）頒獎典禮和奪牌選手合影。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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