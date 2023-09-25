亞運柔道／女子70公斤級廖宇蓉復活賽重生 晉銅牌戰
杭州亞運柔道項目女子70公斤級台灣好手廖宇蓉今天先在16強賽過關，雖然8強賽不敵中國選手，不過在復活賽擊敗菲律賓，成功晉級銅牌賽A組，她表示，希望可以拿下獎牌。
24歲的廖宇蓉去年從原本63公斤級轉戰70公斤級，這次首度挑戰亞運，今天先在16強淘汰賽以2個半勝擊敗泰國隊選手素巴達・那農（Supattra NANONG）；8強賽雖然不敵中國隊選手馮莹莹，不過隨後在復活賽直接一本獲勝，擊敗菲律賓對手良子薩利納斯（Ryoko SALINAS），成功晉級將在下午舉行的銅牌賽A組。
順利在復活賽獲勝之後，廖宇蓉接受訪問時談到輸給中國選手的賽事，「我很清楚自己在場上的思維、預測對手要做什麼，只是真的差那麼一點點就可以贏下來，那個對手我們練習時有摔過，也是一個很厲害的選手，我覺得可以跟她比賽、互相切磋，是這場比賽最大收穫，我很欣賞她的心態和態度。」
廖宇蓉坦言，在前面的比賽有點太緊繃，「還好還有敗部，讓我有時間去調整，因為輸下來就放開來摔，也是我成長的養分。」廖宇蓉在8強賽落敗後，仍保持平常心，她說：「會輸一定會有原因，也沒有不好，可以讓我回想練習的過程，再把練習過程帶來比賽，對自己還是有期許在。」
對於下午的銅牌戰，廖宇蓉說：「我覺得這次亞運是跳級，不斷在突破自己，也希望可以拿下獎牌，我現在的狀態是一直很期待下一場比賽，享受最重要。」
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