亞運柔道／「女王」連珍羚再擊敗哈薩克對手晉4強 下一戰碰地主

台灣「柔道女王」連珍羚今天在杭州亞運柔道女子57公斤級項目出賽，在8強賽再度用2個拿手絕招，以2個半勝取得一本，擊敗哈薩克老對手，順利闖進4強。

連珍羚在今天早上的16強賽與吉爾吉斯選手扎娜爾・若爾多舍娃（Zhanar Zholdosheva）交手，用2個半勝取得一本，順利晉級8強賽事。

隨後連珍羚在8強賽對上哈薩克的謝瓦拉・尼尚巴耶娃（Sevara Nishanbayeva），雙方過去曾4度交手，其中上一屆2018年雅加達亞運連珍羚就是擊敗她而奪銅。連珍羚在21秒時用內割拿到半勝，45秒時又用腕挫三角固取得半勝，順利拿到一本，晉級4強，下一場對手為中國隊蔡琪。

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