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亞運划船／告別戰沒能實踐奪牌目標 「甜姐兒」黃義婷淚灑杭州

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
黃義婷杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影
黃義婷杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影

2屆奧運國手、雅加達亞運奪下銀牌的「划船甜姊兒」黃義婷，杭州亞運迎接「亞運告別戰」，今天女子單人雙槳決賽以第4名作收，無緣再登頒獎台，她還沒上岸已經哭了一回，接受媒體訪問時又止不住眼淚，遺憾沒能帶回獎牌。

「人生最後一次亞運，前面幾天有一直想像說，有機會可以站上頒獎台，最後自己盡力了。」捂著臉的黃義婷，斗大淚珠從指縫間慢慢流下，她邊哭邊笑說：「我今天下面哭過一次，剛愛爾達（電視）訪問時也快哭了。哭出來會好一點。」

眼淚參雜的情緒太多，有不捨，也有遺憾，黃義婷透露先生和家人都只告訴自己加油、盡力就好，「他們也知道這是我最後一次亞運，好好享受，確實我也很享受，我有信心自己可以進決賽，我也告訴自己想盡辦法要站上頒獎台。」沒能如願，她說自己已經盡了全力，「上岸發現手腳已經不聽使喚了。」

相較前兩趟的微雨陰天，今天賽場陽光露臉，黃義婷全力滑完2000公尺後出現耳鳴、頭暈等不適狀況，受訪時兩度喊停，最後是坐在地上才能好好發表亞運的「畢業感言」。

「相對於預賽和準決賽，這場我告訴自己盡全力，就算衝到終點，我暈倒了也沒關係，就算翻船了，我想說『一定會有人來救我』。」黃義婷提到，有記取前兩戰的缺失，今天也有努力改變，過程中發現有機會追上排名第三的日本選手米川志保，最後250公尺真的拚盡全力，但排名仍沒往前推進。

已經33歲，黃義婷坦言杭州已經是最後一屆亞運，她希望以自己為例子勉勵後進，「我的划船生涯那麼長，你們還年輕，有大把青春可以去拚。我可以，相信他們也可以。」

和亞運告別，黃義婷會想續拚明年巴黎奧運嗎？「先休息一下，沈澱一下心情，再決定下一步。」眼眶還帶著淚水的她回答道。

黃義婷最終以7分56秒76完賽，東京奧運銀牌得主、烏茲別克女將普拉卡堅（Hanna Prakatsen）一路領先下以以7分39秒05輕鬆奪金，地主劉睿琦以7分49秒98奪銀，米川志保以7分51秒88奪銅。

黃義婷杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影
黃義婷杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影
黃義婷（右）杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影
黃義婷（右）杭州亞運女子雙獎決賽獲得第4名，錯過頒獎台。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 黃義婷

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