亞運／24日賽事總結 台灣收穫4獎牌隊史第100金出爐

杭州亞運今天起進行主要賽程，中華代表團成績1金1銀2銅，「柔道男神」楊勇緯摘下台灣史上亞運第100面金牌，跆拳道品勢項目馬允中奪下銀牌、陳歆雅摘銅，體操男團收下銅牌。

楊勇緯背負著眾人期待，今天在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽扳倒韓國選手李夏林，奪隊史首金，而且是台灣亞運史上第100金。確定奪金那一刻，楊勇緯掩面流淚，隨後擁抱一旁的教練劉文等，他賽後接受媒體聯訪時，情緒仍一度難以平復。

跆拳道品勢項目今天也大有收穫，男子選手馬允中勇奪銀牌，女子選手陳歆雅摘下銅牌，進帳2面獎牌，刷新上屆雅加達亞運成績。雖然馬允中在金牌戰不敵韓國選手姜完珍，與金牌擦肩而過，不過他說：「最滿意就是最後一場金牌戰，完全豁出去的感覺，就算是失誤也沒關係。」

由「鞍馬王子」李智凱率領的體操男團，包括李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章、葉政，最終團體決賽總分獲得244.760分，僅次於中國隊262.025分、日本隊258.628分，收下銅牌，這也是隊史男團在亞運首面獎牌。

桌球團體部分，男團8強賽靠著莊智淵、林昀儒、廖振珽聯手以3比0解決香港，挺進4強，提前保底1面銅牌；鄭怡靜、陳思羽、李昱諄組成的女子團體，先在16強賽聯手以3比0擊敗新加坡，不過8強賽因「台灣一姐」鄭怡靜傷勢加重沒上場，以0比3不敵日本止步。

代表隊當中年紀最小僅10歲的林柏羽在男子公園式滑板當中無緣晉級決賽，不過年紀次小、11歲的林逸凡則順利闖進女子公園式滑板決賽，明天要拚獎牌。拳擊項目，女子54公斤級黃筱雯晉級8強，男子63.5公斤級賴主恩晉級16強。

今天女子10公尺空氣步槍項目雖然在團體賽、個人賽都無緣獎牌，不過年僅18歲的大黑馬「快槍手」陳淇擠進決賽，最後以第8名作收。

游泳部分，王星皓在男子200公尺混合式晉級決賽，最後成績為2分0秒15、排名第6，男子100公尺仰式莊沐倫在決賽成績54秒88、第7名作收。

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