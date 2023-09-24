快訊

阿帕契展戰力 天鷹專案結案5年 美至今未還結餘款

影／進六國蛋！被罰330萬元後 台農董座今再吞下高市府800萬元罰單

明揚爆炸現場發現疑「消防員骨骸」 搜救員對骨骸敬禮喊任務結束

亞運／24日賽事總結 台灣收穫4獎牌隊史第100金出爐

中央社／ 杭州24日電
背負眾人期待的「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽扳倒對手，奪隊史首金，他在頒獎典禮上拿起金牌，仔細欣賞手中得來不易的榮譽。 中央社
背負眾人期待的「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽扳倒對手，奪隊史首金，他在頒獎典禮上拿起金牌，仔細欣賞手中得來不易的榮譽。 中央社

杭州亞運今天起進行主要賽程，中華代表團成績1金1銀2銅，「柔道男神」楊勇緯摘下台灣史上亞運第100面金牌，跆拳道品勢項目馬允中奪下銀牌、陳歆雅摘銅，體操男團收下銅牌。

楊勇緯背負著眾人期待，今天在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽扳倒韓國選手李夏林，奪隊史首金，而且是台灣亞運史上第100金。確定奪金那一刻，楊勇緯掩面流淚，隨後擁抱一旁的教練劉文等，他賽後接受媒體聯訪時，情緒仍一度難以平復。

跆拳道品勢項目今天也大有收穫，男子選手馬允中勇奪銀牌，女子選手陳歆雅摘下銅牌，進帳2面獎牌，刷新上屆雅加達亞運成績。雖然馬允中在金牌戰不敵韓國選手姜完珍，與金牌擦肩而過，不過他說：「最滿意就是最後一場金牌戰，完全豁出去的感覺，就算是失誤也沒關係。」

由「鞍馬王子」李智凱率領的體操男團，包括李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章、葉政，最終團體決賽總分獲得244.760分，僅次於中國隊262.025分、日本隊258.628分，收下銅牌，這也是隊史男團在亞運首面獎牌。

桌球團體部分，男團8強賽靠著莊智淵、林昀儒、廖振珽聯手以3比0解決香港，挺進4強，提前保底1面銅牌；鄭怡靜、陳思羽、李昱諄組成的女子團體，先在16強賽聯手以3比0擊敗新加坡，不過8強賽因「台灣一姐」鄭怡靜傷勢加重沒上場，以0比3不敵日本止步。

代表隊當中年紀最小僅10歲的林柏羽在男子公園式滑板當中無緣晉級決賽，不過年紀次小、11歲的林逸凡則順利闖進女子公園式滑板決賽，明天要拚獎牌。拳擊項目，女子54公斤級黃筱雯晉級8強，男子63.5公斤級賴主恩晉級16強。

今天女子10公尺空氣步槍項目雖然在團體賽、個人賽都無緣獎牌，不過年僅18歲的大黑馬「快槍手」陳淇擠進決賽，最後以第8名作收。

游泳部分，王星皓在男子200公尺混合式晉級決賽，最後成績為2分0秒15、排名第6，男子100公尺仰式莊沐倫在決賽成績54秒88、第7名作收。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

圖輯／亞運柔道 楊勇緯「抗韓」奪本屆首金、史上百金

亞運柔道／最滿意的生日禮物 楊勇緯奪金感覺還有點不真實

亞運柔道／8強贏近藤不容易 教練眼中的楊勇緯又提升了

亞運／69年前靠楊傳廣奪首金 今年楊勇緯讓中華隊百金達陣

相關新聞

亞運體操／史上首次！中華男團贏南韓摘銅 打破壟斷

中華隊競技體操男子團體在杭州亞運寫下歷史，李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章、葉政今晚合力拿下244.760分，首次在亞運團...

亞運柔道／最滿意的生日禮物 楊勇緯奪金感覺還有點不真實

不只是中華代表團本屆第一金、史上第100金，楊勇緯還為自己收穫一份最棒的生日禮物，將在28日過26歲生日的他，被問到是否...

亞運桌球／4強賽將碰中國大陸 莊智淵：沒有包袱去挑戰

杭州亞運中華桌球代表隊確定連續3屆有獎牌進帳，今天男團在8強賽以直落三擊敗香港隊，晉級4強「保底」銅牌。對於4強將碰到大...

亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金

26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中...

亞運柔道／決賽前夕壓力爆表 楊勇緯奪金淚崩…下一步奧運金牌

就如同他的座右銘「欲戴皇冠，必承其重」，楊勇緯承載一路高漲的「百金」呼聲，今天在來到金牌戰門前，壓力急遽升高，楊勇緯在確...

亞運跆拳道／馬允中錯過百金 銀牌仍創品勢新猷

連裝亞運國手的我國跆拳道好手馬允中，早早喊出「奪金」目標，今天他如願一路闖關金牌戰，挑戰成為中華代表團亞運史上第100面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦