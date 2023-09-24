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亞運／搶史上第100金 楊勇緯呼聲高
杭州亞運昨晚正式開幕，今天迎接第一個獎牌日，中華代表團本屆第一金、史上第一百金將花落哪裡？「柔道男神」楊勇緯背負高度期望，第一個機會則降臨在射擊場上。
開幕後的第一個比賽日，今天共會誕生卅一面金牌，而中華隊在歷屆亞運已累積九十九金，今年將在杭州推向三位數，極具意義的本屆第一金、史上第一百金，按照獎牌戰時程，射擊代表隊握有先機。
三名女將林穎欣、宋諭婷、陳淇出戰十公尺空氣步槍，林穎欣在二○一八年雅加達亞運就是第一金的主人，與呂紹全搭檔十公尺空氣步槍混合團體掄元，個人賽則排名第八。宋諭婷和年僅十八歲的陳淇都是初征亞運殿堂，三姝聯手挑戰新增的團體賽，也要為個人賽而戰。
出戰男子六十公斤的楊勇緯，在上屆亞運奪銅、東京奧運奪銀，聲勢一夕暴漲，一直被視為一百金呼聲最高的人選，今天首輪輪空，從十六強打起。成名背後所要承擔的是進入各國好手視線中，成為情蒐頭號對象，楊勇緯今年因應新規則嘗試新技巧，也希望讓自己再突破，亞運前還前往日本移訓，適應不同選手抓法，對於杭州亞運也一直不諱言就是金牌。
柔道同日還有三名台將出戰，東奧闖進八強的林真豪出戰女子四十八公斤級，以及女子五十二公斤級林徐婉筑、男子六十六公斤級鄭彥銘。
我國上屆在武術摘下兩銅，今也有機會為獎牌庫進帳，劉佩勳出戰女子太極拳；跆拳道賽程今從品勢展開，由馬允中、陳歆雅打頭陣。
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