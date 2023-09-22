亞運棒球／U18金牌陣容重聚 帶動世代交替

杭州亞運棒球項目中華隊陣容吹起世代交替風，廿四人名單平均年齡不到廿六歲，其中更有七人是「同梯」，來自二○一九年Ｕ十八世界盃冠軍班底，這次要撐起大梁為台灣再次摘金。

這批「黃金世代」畢業後全數進職棒，王彥程、潘文輝、林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇、林子豪等七人，趁亞運再度聚首，林昱珉是代表人物，他說：「一開始有點陌生，畢竟很久沒一起練習，但感覺很開心。」

王彥程世界盃後，以育成合約加盟日職樂天金鷲隊，今年第四年開始習慣職業作息，也在二軍繳出一場九局失一分完投勝，明年球季合約未定，他說：「先在亞運好好表現，再看球團的安排，可以留在日職發展是最好。」

效力美職費城人隊的潘文輝今年球季在小聯盟投出一百哩火球，均速也有九十五到九十六哩，磨練變化球犀利度是未來升級目標，在中華隊投手角色未定，潘文輝交給教練團決定，「如果安排擔任終結者，我也都可以。」

李灝宇今年在小聯盟七十五場出賽敲出六轟，季中被從費城人被交易到老虎隊，顯見他的價值與身手，然而八月十二日大腿拉傷沒再出賽，原以為沒機會打亞運，「沒想到球隊願意放人。」李灝宇目前身體沒問題，但仍需時間適應實戰。

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