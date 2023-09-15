籃球／保險不足？ 男籃球員拒打跨聯盟賽

即將在24日啟程杭州參加亞運會的中華男籃隊，本周原定將在跨聯盟籃球邀請賽進行最後以賽代訓，不過昨天台北市職業籃球員職業工會卻代球員發出聲明，因行程安排、後勤照顧與出場費等問題，婉拒參加中華籃球協會主導的跨聯盟賽，讓中華男籃在出征前夕掀起茶壺風暴。

亞運中華男籃原訂將在跨聯盟籃球邀請賽與政治大學和台啤進行兩場賽事，也是亞運前的最後一次公開出賽，不過昨天職籃球員工會卻發出聲明表示，經亞運男籃隊員討論後，將婉拒參加這次跨聯盟賽，且事前不僅中華籃協毫不知情，據了解，連總教練桑茂森都不知道球員的決定。

職籃球員工會提出的質疑，包括在忽略應事前溝通的立場下，要求球員配合參加商業賽事，可能增添球員不必要風險，另外也針對後勤照顧與保險等問題提出質問，以及應改善營收分配無法開啟透明及互信的協商等。

儘管中華籃協隨後也透過聲明並派員說明，強調在中華男籃赴澳洲移訓後就透過教練團調查球員參與跨聯盟邀請賽的意願，至於保險部分也在開訓後依規定投保意外與醫療險，並在9月1日就完成運動員暫時失能保險。

不過對於出場費部分，中華籃協過去確實並未如同中華職棒或是中華足球協會明訂出場費用，而是透過「加菜金」或「獎金」發放，據悉也是這次球員婉拒參加跨聯盟賽的主要原因之一。

對於上屆在亞運拿下第4名的中華男籃來說，在已遭遇陳盈駿等主力因傷無法出賽，歸化球員阿提諾參賽資格也遲遲沒下文情況下，如今又因溝通、後勤、保險與出場費等因素透過工會喊話，籃協能否在亞運前安定軍心，也將成為今年能否續拚佳績的關鍵。