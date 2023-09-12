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籃球／確定缺席亞運 陳盈駿IG發文：抱歉傷勢恢復不如預期

聯合新聞網／ 綜合報導
陳盈駿。 報系資料照
陳盈駿。 報系資料照

中華隊當家主控陳盈駿因傷勢恢復不如預期，確定缺席杭州亞運。他今天發文表示遺憾，很抱歉造成組訓困擾，期待球迷能繼續為亞運代表隊加油。

陳盈駿近年在CBA球技持續進步，效力中華隊時總能稱職扮演球場指揮官，是中華男籃在雅加達亞運能拿到第4名的關鍵人物，如今卻無緣參加杭州亞運，中華隊後場戰力也出現缺口。

陳盈駿今天在個人社群貼出復健影片，並解釋最近狀況，「因傷勢困擾許久，所以休賽季回台後，我迅速安排腳踝骨刺清除手術和注射PRP來修復韌帶，原評估時程應可以趕上培訓隊最後一階段的集訓、隨隊出戰，不過恢復狀況不如預期，目前仍無法進行高強度的對抗訓練，經過多次評估後，決定退出此次中華隊。」

陳盈駿接著感謝籃協、桑茂森教練和教練團諒解，「很抱歉造成組訓上的困擾，接下來我會更專注在恢復及復健上，期待未來仍有機會為中華隊效力，也請大家繼續全力支持亞運代表隊，為奮戰的選手們應援。」

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