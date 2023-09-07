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電競／首度納入正式競賽 大陸保送8強 我打分組賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中華隊亞運電競英雄聯盟項目參賽選手。 圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會
中華隊亞運電競英雄聯盟項目參賽選手。 圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會

杭州亞運首度將電競納入正式競賽，我國派出4支代表隊英雄聯盟、絕地求生、傳說對決、快打旋風5，都有站上頒獎台的機會，不過前天公布的電競最終版技術手冊，引發種子序保送爭議，讓籤運可能成為左右排名的一大因素。

為迎接亞運電競賽，亞奧會與亞洲電競總會6月舉辦前哨戰「亞運征途賽」，讓各國好手暖身並決定亞運種子序，不過當時世界各國職業賽事仍在舉行，包括我國在內，不少國家未派出亞運代表隊、甚至沒有參賽，但近日揭曉的亞運技術手冊公布，部分項目分區第一種子將直接保送8強或16強賽。

以英雄聯盟項目為例，我國在亞洲實力僅次於中國大陸、南韓，因大陸在亞運征途賽搶下東亞區第一種子，亞運直接從8強打起，我國必須先進行分組賽，還可能與南韓（未參加亞運征途賽）抽在同組，在分組只有一隊能晉級的情況下，籤運將左右各國最終成績、無法直接反應電競實力。  

中華電競協會產業政策組組長曾鈵元說，我國英雄聯盟在亞運評估有銅牌以上實力，受到種子序影響下，運氣好可能衝擊金牌，運氣不好將在分組賽就陷入苦戰。

這次不少項目都採取亞運限定版本，或與職業賽事版本不同調，讓選手面臨須重新適應，或是找不到對手對練，尤其英雄聯盟前天才公布比賽版本，對選手來說只剩2至3周的調整時間。

我國電競代表隊成員積極備戰，利用亞運前移訓，也和國外選手進行線上練習，曾鈵元說：「亞運首度納入電競，對選手是可遇不可求的機會，不知未來是否會一直辦下去，大家都希望全力爭取榮耀。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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