棒球／集訓短考驗投捕 戴培峰有準備

學生時期作為國家隊常客，富邦悍將隊捕手戴培峰很期待參加杭州亞運，生涯第一次的成棒國際賽，集訓時間短是最需克服的地方，戴培峰說：「要盡快熟悉旅外投手，是很重要的事。」

杭州亞運棒球項目正式賽將於10月1日開打，中華隊預計9月24日啟程前往杭州，旅外球員預計20日報到，中職球員晚1天會合，21至23日展開行前最後練習。

跟3月的世界棒球經典賽相比，亞運集訓時間較短，戴培峰認為，投捕手溝通是重要環節，但透過教練團安排會議等方式，可以縮短磨合時間，「自己也會多看旅外投手的影片，報到之後多溝通，盡快瞭解他們的投球習性。」

中職參賽投手雖不同隊，但戴培峰不擔心，不僅平時對戰就有觀察，跟古林睿煬更是高中多年搭檔，明星賽時也接過鄭浩均，「能夠跟以前的隊友，還有不同投手交流，這也是國際賽有趣的地方。」

說起亞運經典戰役，戴培峰印象最深是2014年仁川亞運，郭俊麟在金牌戰度過無人出局滿壘危機，先發4.2局只失1分，然而中華隊仍以3：6輸給南韓隊。

今年戴培峰有機會親自體驗韓職球員實力，「他們重視這個比賽，陣容還是很強，很期待。」中華隊陣容也不差，24人名單中有17位職棒球員，戴培峰也將目光放得更遠，「不要說打出不錯成績，目標就是金牌。」