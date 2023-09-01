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棒球／申皓瑋唯一兩朝元老 外野依靠4虎將
杭州亞運棒球項目賽程將從10月1日開打，中華隊上一屆摘下銅牌也終結「好想贏韓國」的情緒，今年要挑戰相隔17年的金牌，富邦悍將隊外野手申皓瑋是職棒球員中唯一「兩朝元老」，前一次被戲稱「去代購」，這次有更大的發揮空間。
「印象最深就是打贏韓國。」談及上次雅加達亞運時，申皓瑋對於當時預賽以2：1擊敗宿敵記憶猶新，「那時他們陣容真的滿強的，林加祐賢拜（前輩）打一支全壘打，又是打梁玹種。」
只不過當時預賽加複賽4勝1敗的中華隊，只因複賽輸日本，在計算TQB之後排名分組第三，無緣晉級冠軍戰，讓申皓瑋直呼可惜。
該屆亞運中華隊以業餘為主，僅放進7名職棒球員，申皓瑋當時只有預賽對香港及印尼替補上場，被球迷虧是去代購，但他能跟各國對戰感覺，依舊是難得經驗。
這次中華隊外野只4人，申皓瑋有較大發揮空間，但不會特別想扭轉觀光標籤，「大家都滿厲害的，這次有（林）子偉跟（林）安可就夠了，楊振裕也是認識的學長，希望有好的成績。」
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