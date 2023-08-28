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羽球／世錦賽鎩羽 小戴、王子維衝刺亞運

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
戴資穎尋求亞運衛冕。 法新社
戴資穎尋求亞運衛冕。 法新社

杭州亞運前的重頭戲羽球世錦賽昨天落幕，中華羽球隊在「一姐」戴資穎、「羽球王子」王子維止步8強下中斷連兩屆奪牌紀錄，不過總教練劉佳城樂觀說，王子維打出生涯代表作，亞運力抗各國男單好手是非常大幫助，也提升男團實力，仍會以突破上屆成績為目標。

上屆雅加達亞運，中華羽球隊由「一姐」戴資穎打下隊史第一面亞運金牌，「一哥」周天成也闖進男單最終戰，加上男子團體賽銅牌和男雙李哲輝／李洋的銅牌，單屆獲得破紀錄的1金1銀2銅成績；杭州亞運9月28日到10月1日進行團體賽，10月2日到7日進行個人賽，尋求衛冕的小戴和小天仍是指標選手，李洋改搭王齊麟更在東京奧運打下金牌，但3組選手年齡都增長5歲，加上亞洲本就是羽球「一級戰區」，且「麟洋配」有傷在身，狀況難料。

李洋原本兩腳踝都有傷，世錦賽16強再度傷到左腳踝。亞運前還有大陸和香港兩場超級系列賽，劉佳城說，或多或少可能間接影響大陸、香港參賽狀況。

小戴前年世錦賽摘銀、去年奪銅，今年8強賽不敵西班牙前「世界球后」馬琳；小天則是16強不敵現任丹麥球王安賽龍，不過馬琳、安賽龍都不會參加亞運，且王子維找回狀態，世錦賽連扮「種子殺手」，劉佳城認為，王子維的復甦，亞運不論個人賽和男團都有信心加成效果。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 王子維 安賽龍 戴資穎 周天成 麟洋配 王齊麟

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