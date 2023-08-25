棒球／我擁17職棒好手 拚暌違17年金牌

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
樂天桃猿林子偉等17名職棒選手，將參加今年杭州亞運。圖／聯合報系資料照片
樂天桃猿林子偉等17名職棒選手，將參加今年杭州亞運。圖／聯合報系資料照片

2018年雅加達亞運中華成棒隊以小搏大，由業餘球員為主的陣容擊敗南韓明星隊，今年杭州亞運強化陣容，組成以林子偉為首的17名職棒戰力，職棒人數是近3屆亞運最多，鎖定相隔17年的金牌榮耀。

這屆亞運中華代表隊24人名單中，最受矚目的球員莫過於擁有大聯盟資歷、現今效力樂天桃猿隊的林子偉，中職代表則是去年MVP林立統一獅隊重砲林安可，旅外陣容中，海盜隊鄭宗哲、響尾蛇隊林昱珉、老虎隊李灝宇則是潛力股。

中華隊在歷年亞運棒球賽（不含示範賽）拿下1金3銀3銅，唯一金牌是2006年杜哈亞運，上屆雅加達亞運以銅牌作收。

今年戰力明顯不同，相較上屆僅7名職棒球員，今年由17名職棒、7名業餘成員組成，參加亞運即可取得補充兵役資格，加上奪金則解除列管，還有國光獎金加成，容易吸引球員參賽。

今年職棒人數是近3屆最多，不過史上最多是杜哈亞運，22人名單有20人是職棒球員，包含陳金鋒林智勝、郭泓志、張泰山等。

中華隊要等到9月中旬職棒球員到齊後才是完整陣容，預計24日前往杭州備戰，迎接10月1日開打的賽事；南韓力爭4連霸，雖然最強打者李政厚因傷無法參賽，王牌投手具昌模也傷勢未明，但全職棒陣容依舊不容小覷。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林子偉 樂天桃猿 林智勝 鄭宗哲 統一獅 林立 陳金鋒 林安可

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