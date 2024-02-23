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深坑大火究責 雙北檢討應變機制

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導
台北市長蔣萬安（右）昨天前往文山區公所視察，除了慰問大家辛苦，也舉行座談會，聽取新北市深坑大火濃煙惡臭事件的最新進度。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨天前往文山區公所視察，除了慰問大家辛苦，也舉行座談會，聽取新北市深坑大火濃煙惡臭事件的最新進度。記者胡經周／攝影

雙北市府昨天檢討新北深坑大火空汙案責任，新北環保局認定業者有疏失將開罰。北市預計1周內提檢討報告，市長蔣萬安強調懲處層級不設限；新北副市長劉和然也說「有疏失就會追究」。未來兩市將在基北北桃平台討論「跨域空汙及異味通報機制」，將空氣品質偵測數值與民眾實際感受的落差納入應變機制。

深坑大火導致惡臭引發民怨，灌爆雙北市長臉書。蔣萬安昨開檢討會議說，「該負責、該懲處就會懲處，我會親自追蹤這個案子」。媒體追問哪些局處要負責及懲處層級？蔣說，沒有設限，完全看最後的的檢討報告。

蔣萬安下午再赴文山區公所，要市府員工上緊發條，要求北市府所有人員「寧可撈過界，不要三不管；寧可管多，也不要管少」，「講白了，就是所有人在工作崗位，給我雞婆一點」。對大火燒出市府通報、輿情機制失靈，他說，已一律要求各機關，一旦出現「異常以上、災害未滿」狀況，不論主責機關與否，都要即刻做到複式通報。

誰該下台負責？市議員苗博雅認為，蔣市府各零件都散掉，換誰都沒有用，這次惡臭瀰漫半個台北市，這麼多陳情，市府高層全無知覺。議員簡舒培說，接下來蔣萬安小內閣改組，空汙事件要一併檢討，環保局是免不了的；而消防局一晚收到28起火警，卻找不到問題，都該有人負責。北市府發言人殷瑋說，一周內就會提出檢討報告。

新北市則由副市長劉和然舉行記者會，表示會檢討應變機制，「有疏失就會追究」；未來相關資訊擴散也會更多元，讓市民最快得到訊息。

劉說，市府已開檢討會，環保局雖透過電子鼻、空氣檢測儀等檢測火場煙霧的有毒物質，但重點在於民眾感受與儀器資訊有落差，未來相關訊息發布除有監測數字，也有兼顧感受的說明。

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